Togo: Merci maman

31 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo célèbre ce dimanche la fête des Mères, journée dédiée à l'expression de la gratitude et de l'affection envers toutes les femmes qui ont consacré leur vie à l'éducation et à l'épanouissement de leurs enfants.

Instituée en France au début du XXe siècle et adoptée progressivement par de nombreux pays africains, la fête des Mères est célébrée chaque année le dernier dimanche du mois de mai. Elle constitue un moment de reconnaissance collective envers celles qui, dans l'ombre ou sous les projecteurs, portent avec amour et abnégation le poids des familles et de la société.

À cette occasion, le président du Conseil Faure Gnassingbé a adressé un message de reconnaissance aux mères togolaises. « En cette fête des Mères, je rends un hommage mérité à toutes les mamans du Togo, dont le dévouement, le courage et l'amour constituent le socle de nos familles et de notre société », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement leur a adressé ses voeux de santé, de bonheur et d'épanouissement, saluant leur « contribution inestimable à l'éducation et à l'avenir de nos enfants » au nom de toute la Nation.

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