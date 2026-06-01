Afrique de l'Ouest: Présidence de la Commission de la CEDEAO - Le pays propose la candidature du Général Birame Diop

Le Sénégal a officialisé sa volonté de voir le Général d'armée aérienne (2S) Birame Diop, actuel ministre des Forces armées, briguer la présidence de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Selon un communiqué du Ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur publié ce dimanche, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a décidé de proposer cette candidature au prochain Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale, prévu en juillet 2026.

Cette initiative, souligne le document, traduit la volonté du Sénégal de mettre à disposition de la CEDEAO une personnalité jugée « de grande valeur », reconnue pour son leadership, son intégrité, son expérience du commandement ainsi que sa connaissance approfondie des enjeux liés à la paix, à la sécurité et à l'intégration régionale.

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Le Général Birame Diop dispose d'un parcours militaire et institutionnel particulièrement fourni. Il a notamment occupé les fonctions de Chef d'état-major général des Armées, de Chef d'état-major particulier du Président de la République et de Chef d'état-major de l'Armée de l'air.

Son expérience s'étend également à l'international, avec sa nomination comme Conseiller militaire du Secrétaire général des Nations unies au sein du Département des opérations de paix, où il a contribué aux politiques de prévention des conflits et de maintien de la paix. Il a par ailleurs collaboré avec le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique (CESA) dans la formation de hauts cadres civils et militaires africains.

Le communiqué souligne également ses travaux de recherche sur la réforme du secteur de la sécurité en Afrique subsaharienne, menés notamment au National Endowment for Democracy et au Woodrow Wilson Center à Washington. Il est également présenté comme le fondateur de l'Institut africain pour le secteur de la sécurité, devenu par la suite Partners Sénégal, engagé dans le renforcement des capacités stratégiques du continent.

Avec le soutien d'organisations internationales telles que l'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Général Diop a pris part à plusieurs processus de réforme du secteur de la sécurité dans différents pays africains, notamment à travers l'élaboration de politiques nationales de défense et de sécurité.

Formé dans plusieurs institutions militaires de renom, dont l'École royale de l'air de Marrakech, l'Air University des États-Unis et l'École de guerre de Paris, il poursuit également des travaux académiques en diplomatie et relations internationales.