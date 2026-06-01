Afrique: Infrastructure - La Badéa va financer l'achèvement des travaux de la corniche Sud du pays

Le gouvernement a conclu, le 28 mai à Kintélé, en marge des travaux des 61es assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), un accord de financement avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badéa), pour la poursuite des travaux de construction de la corniche Sud de Brazzaville, notamment dans les arrondissements Makélékélé et Madibou, ainsi que ceux de la cité gouvernementale au centre-ville.

L'accord a été signé entre le ministre de l'Economie, des Finances et du Portefeuille public, Christian Yoka, et le président de la Badéa, Abdullah KH Almusaibeeh. L'acte a été accompli sous la supervision du vice-Premier ministre, chargé de la Coordination des infrastructures de développement et de l'Aménagement du territoire, Jean Jacques Bouya. Il porte sur la mise en oeuvre de deux projets majeurs dans la ville de Brazzaville.

Le premier concerne la poursuite des travaux de prolongement de la route de la corniche, au Sud de la ville, allant du rond-point Matour, dans le premier arrondissement Makélékélé, à Madibou, le huitième arrondissement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Financé à hauteur de 47 milliards FCFA, le projet sera exécuté en sept composantes. Il s'agira de la construction d'un viaduc curviligne le long du fleuve Congo, avec une largeur de 22 m ; d'un nouveau pont sur le Djoué et d'un giratoire sur la rive droite de 110 m; la réhabilitation du pont existant sur le Djoué d'une longueur de 92,65 m, contre une largeur de 11,60 m; la construction d'un mini échangeur au niveau du rond-point du pont du Djoué, notamment à la jonction entre l'avenue de l'OUA et la route de Madibou; la construction des bretelles de sortie et d'entrée ainsi que l'aménagement paysager avec une promenade comprenant le mobilier urbain et l'éclairage public le long du périmètre.

Le projet prévoit aussi la rénovation du pont à piétons sur le Djoué avec pavage. il a pour objectif d'améliorer la mobilité des citoyens et de faciliter les échanges dans la ville.

L'accord inclut également la construction de la cité gouvernementale au centre-ville. Le projet sera réalisé sur le site qui abritait les anciens ministères de la Santé et de la Fonction publique, situé à côté du ministère de la Juste, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones.

Après avoir conclu l'accord, le président de la BADEA et le vice-Premier ministre ont visité l'ensemble de ces sites pour se faire une idée.