Burkina Faso: Universités du Burkina - Les délégués de promotions condamnent les propos de l'UGEB

La Coalition des délégués élus de promotions des universités (CODEP-UNI) a organisé, le samedi 30 mai 2026, une conférence de presse au cours de laquelle, elle a exprimé sa désolidarisation suite aux récentes prises de position de l'Union générale des étudiants burkinabè (UGEB).

La Coalition des délégués élus de promotions des universités (CODEP-UNI) ne se reconnait pas dans les récentes sorties de l'Union générale des étudiants burkinabè (UGEB) qu'elle juge « irresponsables », « provocatrices » et contraires aux intérêts du monde universitaire ainsi qu'à ceux de la Nation. Elle l'a fait savoir, le samedi 30 mai 2026 à Ouagadougou, lors d'une conférence de presse pendant laquelle, la coalition s'est encore désolidarisée des récentes prises de position de l'UGEB.

Se prononçant sur le communiqué publié du 19 mai 2026 de l'UGEB, ainsi que ses déclarations relatives aux acquisitions d'équipements militaires, selon la CODEP-UNI, ils comportent des accusations attentatoires aux institutions. C'est pourquoi, la coalition a invité les étudiants à faire preuve de « maturité, de discernement et de retenue » et à se désolidariser de tout mot d'ordre susceptible de perturber le calendrier académique. Le porte-parole de la CODEP-UNI, Drissa Guiatin, a expliqué que l'appel à mobilisation lancé par l'UGEB comporte des risques de perturbation du calendrier académique et pourrait compromettre les efforts engagés pour la stabilisation du système universitaire.

« Ce n'est pas forcément par les grèves que l'on peut résoudre les problèmes. Lorsqu'un problème se pose, nous privilégions le dialogue avec les responsables universitaires plutôt que le recours systématique à la grève », a fait savoir M. Guiatin. Car, a-t-il dit, la stabilité actuelle du milieu universitaire est le fruit de cette démarche concertée. Pour le porte-parole de la CODEP-UNI, « la priorité doit demeurer la défense de notre pays, la préservation de notre système éducatif et la construction d'un avenir meilleur pour la jeunesse burkinabè ».

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Alors, il a invité les étudiants à privilégier le dialogue, à préserver le climat de paix sur les campus universitaires et à se concentrer sur leur mission première, à savoir, la réussite académique et la contribution au développement du pays des Hommes intègres. Au cours du point de presse, les membres de la CODEP-UNI se sont également insurgés contre le communiqué diffusé le 26 mai dernier par l'UGEB, dans lequel l'organisation dénonçait ce qu'elle qualifie « d'enlèvements musclés et illégaux » de certains de ses responsables. Pour les membres de la coalition, « l'université doit demeurer un cadre de savoir, de formation citoyenne et de responsabilité.

Elle ne saurait être transformée en un espace d'agitation ou de confrontation avec les institutions de la République ». Pour sa part, a expliqué le coordonnateur de la CODEP-UNI, Abdoul Raouf Saré, la coalition mène régulièrement des sensibilisations auprès des étudiants à chaque incident survenant dans les universités, comme dans le cas présent. « A chaque incident, nous allons à la rencontre des étudiants pour leur expliquer la situation et les actions que nous comptons entreprendre face à cet incident », a-t-il précisé. Que pensez-vous de la réglementation des frais de scolarité dans les établissements privés d'enseignement ? Sur ce sujet, la CODEP-UNI s'est dit satisfaite de l'adoption, en Conseil des ministres du 29 mai 2026, du décret portant réglementation des frais de scolarité dans les établissements privés d'enseignement.