Burkina Faso: Finale de la Coupe du Faso 2026 - Premier sacre historique de Vitesse FC

Le Vitesse FC de Bobo-Dioulasso a remporté, samedi 30 mai 2026 au stade du 4-Août de Ouagadougou, la Coupe du Faso en venant à bout du Sporting FC des Cascades à l'issue de la séance des tirs au but (6-5), après un score de parité (1-1) au terme du temps réglementaire. Un sacre historique pour les hommes de Mamadou Zongo dit « Bébéto » qui soulèvent pour la première fois de leur histoire la Coupe du Faso.

Disputée sous la présidence du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en présence de plusieurs membres du gouvernement, cette finale a débuté par une minute de tonnerre d'applaudissements en hommage aux Forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux Volontaires pour la défense de la patrie. Dès l'entame, le Sporting FC a affiché ses intentions en imposant un jeu collectif fait de courtes passes et de mouvements coordonnés. En face, le Vitesse FC misait davantage sur un football direct.

Les Académiciens des Tannouyan se sont rapidement montrés dangereux. A la 9e minute, Ibrahim Sevi Ouédraogo s'infiltre dans la surface de réparation mais bute sur le gardien adverse. Ce n'était que partie remise. Une minute plus tard, Mohamed Zongo déborde sur son couloir droit avant de servir idéalement Sein Said Sanou qui ouvre le score pour le Sporting FC (10e). Galvanisés par cet avantage, les protégés de Nambé Idriss Sitionon ont poursuivi leur domination territoriale.

Plus entreprenants, ils se sont créé plusieurs situations favorables sans parvenir à faire le break, faute d'efficacité dans le dernier geste. De son côté, Vitesse FC, auteur de nombreuses petites fautes, a peiné à alimenter son secteur offensif. Les Bobolais n'ont pratiquement pas inquiété le portier Haidara Cherif Adama durant le premier acte. Dans le temps additionnel, Mohamed Zongo s'est encore illustré en offrant un véritable caviar à Sein Said Sanou dont la tentative a finalement été contrée.

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Au retour des vestiaires, le visage de Vitesse FC change radicalement. Plus agressifs dans le bon sens du terme et plus présents dans les duels, les Guépards de Bobo-Dioulasso prennent le contrôle du jeu. Leur pressing est récompensé à la 54e minute lorsque Lamine Parker Sidibé est irrégulièrement stoppé dans la surface de réparation. L'arbitre ivoirien Vléi Patrick Tanguy désigne le point de penalty. Sans trembler, Assamy Sanssan Dah prend le gardien à contre-pied et remet les deux équipes à égalité.

2 finales successives perdues par le Sporting

La rencontre change alors de physionomie. Le Sporting FC se replie davantage sur ses bases et procède par des contre-attaques tandis que Vitesse FC tente de marquer à nouveau. Mais au fil des minutes, l'enjeu prend le pas sur le jeu. Les approximations techniques se multiplient de part et d'autre et les occasions franches se raréfient. Malgré une ultime alerte provoquée par Mohamed Zongo, les deux formations restent dos à dos jusqu'au coup de sifflet final. Conformément au règlement, l'arbitre envoie directement les deux équipes à la séance des tirs au but.

Les cinq premiers tireurs de chaque camp réussissent leur tentative. La différence intervient lors de la mort subite où l'équipe de Guiriko réalise un sans-faute pour s'imposer finalement 6 tirs à 5 et s'offrir la plus belle page de leur jeune histoire. Au-delà du trophée, cette victoire ouvre à Vitesse FC les portes de la Coupe de la Confédération de la CAF et lui permet d'empocher la somme de 20 millions de FCFA. Une récompense méritée pour un club qui, avant cette édition, n'avait jamais dépassé le stade des quarts de finale de la Coupe du Faso.

Pour le Sporting FC, la déception est immense. Finaliste malheureux pour la deuxième année consécutive après sa défaite face au Rahimo FC en 2025, le représentant de l'académie de Tenakourou devra encore patienter avant de décrocher son premier trophée national. Il s'est consolé avec la somme de 15 millions de F CFA. Malgré tout, le Sporting FC aura confirmé durant cette campagne qu'il compte désormais parmi les formations les plus prometteuses du football burkinabè.