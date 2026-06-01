Sénégal: Saint-Louis - Papis Diop lance le mouvement « Épaule contre Épaule » pour soutenir le président Diomaye Faye

31 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Jeanne Sagna

Le mouvement « Épaule contre Épaule autour du Président Bassirou Diomaye Faye » a officiellement effectué sa rentrée politique samedi à la Maison de Lille de Saint-Louis. Devant une importante mobilisation de militants et sympathisants, son président, Papis Diop, a réaffirmé son engagement à accompagner l'action du chef de l'État et à contribuer au développement de Saint-Louis.

« Notre engagement auprès du Président de la République est avant tout un engagement républicain, un engagement de conviction et un engagement pour le Sénégal », a-t-il déclaré. Dans son discours, Papis Diop a dressé un constat préoccupant de la situation de la capitale du Nord, évoquant les difficultés de la pêche, le chômage des jeunes, le recul du tourisme et les insuffisances en infrastructures.

« Saint-Louis est devenue un immense cahier de doléances », a-t-il affirmé. Le président du mouvement a également annoncé l'installation prochaine de cellules dans les 33 quartiers de la ville et dans les différentes communes du département. Il a enfin appelé à une plus grande implication des compétences saint-louisiennes dans les sphères de décision de l'État afin de redonner à Saint-Louis son rayonnement et sa place dans le développement national.

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