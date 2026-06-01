Congo-Kinshasa: Quatre nouveaux malades d'Ebola guéris à Bunia

Quatre nouveaux malades d'Ebola, qui suivaient des soins au Centre médical évangélique (CME) de Bunia, en Ituri, sont déclarés guéris. Ils ont été présentés à la presse ce dimanche 31 mai.

Selon le responsable de cette structure sanitaire, les patients ont bénéficié d'un traitement symptomatique qui a permis leur guérison. Ce qui porte à cinq le nombre de personnes guéries de ce virus depuis la déclaration de l'épidémie par le gouvernement il y a 17 jours.

Toutes les personnes guéries sont des infirmiers, dont une femme, travaillent au Centre médical évangélique de Bunia. Elles avaient attrapé le virus d'Ebola en plein exercice de leur métier. Selon le médecin directeur de cette structure médicale, Calvin Ambitapio, ces survivants ont été soumis à un traitement des symptômes de la malaria, couplé à des antibiotiques, entre autres. Il ajoute qu'après quelques jours d'observation et de prélèvements quotidiens, les derniers contrôles et les résultats ont été déclarés négatifs.

Un ouf de soulagement pour le docteur Calvin Ambitapio, qui affirme :

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"Nous sommes très contents de voir qu'une maladie qui n'a ni traitement propre, ni vaccin pour le moment, peut être vaincue par un traitement symptomatique".

Le docteur Ambitapio reste confiant, estimant que le nombre de guéris va augmenter dans les jours à venir.

Jeanne Alasha, conseillère du gouverneur de province chargée de la santé, présente à cette cérémonie, a appelé la population à avoir confiance aux services médicaux pour vaincre cette épidémie.