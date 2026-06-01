Tunisie: Finale de la Coupe du pays - Choc au sommet à Radès entre l'Espérance de Tunis et l'Espérance de Zarzis

L'Espérance Sportive de Tunis et l'Espérance Sportive de Zarzis s'affrontent ce dimanche 31 mai 2026 au stade Hammadi Agrebi de Radès pour la finale de la Coupe de Tunisie de football de la saison 2025-2026.

Ce match décisif, dont le coup d'envoi est prévu à 16h00, verra le tenant du titre tunisois tenter de conserver sa couronne face à son homologue de Zarzis.

Les enjeux sportifs de la finale

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L'Espérance de Tunis ambitionne aujourd'hui de consolider son record historique en décrochant le dix-septième trophée de son histoire. De son côté, l'Espérance de Zarzis espère réitérer son exploit de l'année 2005 et soulever la deuxième Coupe de Tunisie de son histoire. Pour atteindre cet ultime rendez-vous, le club de la capitale s'est qualifié en demi-finale face à la Jeunesse de El Omrane sur le score d'un but à zéro au stade Chedly Zouiten. L'Espérance de Zarzis a décroché son billet pour la finale en s'imposant également par un but à zéro contre le Club Sfaxien sur la pelouse du stade Taïeb Mhiri.

La direction du jeu a été confiée à l'arbitre Nidhal Letaïef. Il sera épaulé par Majdi Belagha à l'arbitrage vidéo, assisté de Hosni Nayli et Omar Bouraoui. Les supporters pourront suivre la rencontre en direct sur les chaînes de télévision Al Wataniya 1 et Al Kass Qatar.

Les autorités ont annoncé l'ouverture des portes du stade dès 13h00 et conseillent vivement aux spectateurs d'arriver tôt pour éviter les encombrements. La répartition des parkings a été sectorisée avec la zone sud réservée aux supporters de l'Espérance de Tunis et la zone nord dédiée aux fans de l'Espérance de Zarzis. Enfin, l'accès aux parkings d'honneur se fera exclusivement par l'entrée principale pour les détenteurs d'invitations officielles, de billets de loges ainsi que pour les journalistes.