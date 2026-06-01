Tunisie: Les Tunisiens célèbrent aujourd'hui la fête des mères

31 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Les Tunisiens célèbrent aujourd'hui, dimanche 31 mai 2026, la fête des mères, qui correspond au dernier dimanche du mois de mai de chaque année.

La célébration de la fête des mères est considérée comme un hommage aux mamans et à la maternité en général, où certains expriment leur amour envers leur mère en leur offrant des cadeaux symboliques. La date de cette fête varie d'un pays à l'autre. Par exemple, en Tunisie, la fête des mères a lieu le dernier dimanche de mai de chaque année, tandis que dans d'autres pays, elle correspond au premier jour du printemps, soit le 21 mars de chaque année.

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