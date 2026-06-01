Tunisie: Finale de la Coupe du pays - Mesures spéciales de circulation à Radès

À l'occasion de la finale de la Coupe de Tunisie opposant l'Espérance de Tunis à l'ES Zarzis ce dimanche 31 mai 2026 à 16h00 au stade de Radès, le ministère de l'Intérieur a mis en place un dispositif spécial.

La circulation et le stationnement seront interdits de 12h00 à 21h00 sur la Route Nationale 1, entre Choucha Radès et Borj El Louzir Ezzahra, sauf pour les spectateurs munis de billets ou d'invitations. Les portes du stade ouvriront dès 13h00, et le public est invité à venir tôt pour fluidifier les contrôles obligatoires aux différents carrefours d'accès. L'entrée aux parkings d'honneur est strictement réservée aux officiels, aux loges et aux journalistes via l'accès principal.

Pour optimiser le trafic, les supporters de l'Espérance de Tunis sont invités à utiliser le parking Sud, accessible depuis l'autoroute Sud via Borj El Louzir, par la RN1 via la Nouvelle Médina, ou encore par le carrefour Noubou via le Village Méditerranéen. Les supporters de l'ES Zarzis devront quant à eux rejoindre le parking Nord, accessible par l'échangeur du stade, par la RN1 via le carrefour BSB, ou depuis le carrefour Noubou en tournant à droite après le Village Méditerranéen. Les autorités appellent au respect strict du code de la route et à l'utilisation exclusive de ces espaces de stationnement dédiés.