Tunisie: Les maladies professionnelles ont augmenté de 25%

La santé des travailleurs tunisiens subit une dégradation préoccupante. Selon l'Institut de la Santé et de la Sécurité au Travail (ISST), le nombre de maladies professionnelles déclarées à la CNAM a bondi de 25,1 % en 2023, atteignant 3 524 cas à l'échelle nationale. Les troubles musculosquelettiques (TMS) et les affections respiratoires représentent à eux seuls 90 % de ces pathologies.

La filière de la confection de vêtements s'avère particulièrement vulnérable, cumulant 42 % des maladies professionnelles du secteur avec 1 481 cas en 2023 contre 871 en 2021. Parallèlement, les accidents du travail y suivent une trajectoire ascendante continue, passant de 2 633 en 2021 à 2 829 en 2023, soit plus de 10 % du total national. Ce segment a également enregistré cinq accidents mortels liés à des risques électriques ou de machines. À l'inverse, l'industrie textile globale montre des signes d'amélioration avec un taux de fréquence des accidents en baisse, refluant de 17,6 % à 12,1 %.

Cette crise sanitaire se concentre géographiquement dans la région du Sahel. En raison d'une forte densité industrielle, les gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia centralisent 51 % des maladies professionnelles du pays. Une étude de l'ISST révèle que le pôle de Monastir est le leader national du secteur avec 405 entreprises, suivi de Zaghouan (191) et Nabeul (171). Face à ces indicateurs alarmants, les autorités sanitaires insistent sur l'urgence absolue de déployer des interventions préventives ciblées pour sécuriser les installations et améliorer l'ergonomie des postes de travail.