Tunisie: Transition énergétique - La cité de Nabeul s'illumine en technologie LED

Ce grand chantier d'éclairage public de la ville de Nabeul, piloté par un système de télégestion intelligent, devrait faire «baisser la consommation d'énergie de l'ordre de 45%», selon Mme Hajer Béjaoui, architecte générale et sous-directrice de l'aménagement urbain à la commune de Nabeul.

Sous le chapiteau du Plan d'accès à l'énergie et le climat (Paaedcs) et dans le cadre du projet «Nabeul ville verte» (NVV), la Cité des Potiers s'apprête à illuminer tout le périmètre communal avec un éclairage adoptant la technologie LED -- piloté par un système de télégestion intelligent -- d'ici à octobre 2026 : un grand chantier bénéficiant d'une subvention de 3,5 millions d'euros octroyée par le programme de l'Union européenne «Climate for cities» (C4C).

«Ce projet adhère parfaitement à la stratégie locale qui a été établie par la commune de Nabeul jusqu'à l'année 2030 pour respecter les objectifs de développement durable (ODD) et en même temps assurer une transition énergétique et écologique à l'échelle du territoire communal de la ville de Nabeul», déclare Mme Hajer Béjaoui, architecte générale et sous-directrice de l'aménagement urbain à la commune de Nabeul. «Et ce qui est nouveau dans ce projet, c'est qu'on va opter pour un éclairage intelligent avec un système de télégestion, ce qui va permettre à la commune de contrôler premièrement les pannes au niveau de l'éclairage, d'agir dans l'immédiat en cas d'anomalies, de connaître l'emplacement exact des défaillances et aussi d'avoir des indicateurs clés pour assurer le suivi de tout ce qui est consommation d'énergie dans le domaine de l'éclairage public. Donc si on remplace des lampes sodium par des lampes LED, cela va diminuer la consommation d'énergie et les études montrent que cette diminution est de l'ordre de 45%, ce qui est vraiment très utile et considérable par rapport à la consommation de la ville», ajoute-t-elle.

Le projet «Éco-villes» cofinance «Nabeul ville verte»

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En effet, en collaboration avec l'Instituto per la Cooperazione Universitaire Onlus, l'Institut supérieur des études technologiques de Nabeul (Iset-Nabeul) et l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et en partenariat avec les municipalités de Sousse et d'Akouda, la commune de Nabeul travaille également sur un autre programme baptisé «Éco-ville», axé sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la gestion des déchets, qui cofinance en outre le programme NVV.

Les activités techniques retenues pour la commune de Nabeul sous la bannière du projet «Éco-Villes» sont : le remplacement de 500 points lumineux de l'éclairage public avec l'éclairage LED et un budget de 1.400.000 DTN et l'installation de 6 unités de chauffe-eau solaire dans six bâtiments sportifs de Nabeul avec une enveloppe de 500 mille dinars.

«En termes de qualité d'éclairage de la ville, les lampes LED et la technologie adoptée dans ce projet vont permettre une optimisation de l'éclairage non seulement pour les zones à vocation commerciale mais aussi pour les voies secondaires. D'ailleurs, dans une ville comme Nabeul, l'éclairage en été diffère de celui en hiver», précise Mme Béjaoui. «Cette nouvelle qualité d'éclairage va offrir aux citoyens de la commune de Nabeul plus d'espace convivial et viable, garantissant plus de sécurité contre le phénomène de braquages et de vols à l'arraché dans les zones peu éclairées. C'est un minimum pour avoir accès à une ville inclusive, durable et équitable, en se basant sur le retour et les réclamations des citoyens. Là, on a essayé de répartir les différentes zones d'intervention, de Mahfar jusqu'à Sidi Moussa, en passant par Sidi Amor : tous des quartiers sensibles, les plus vulnérables», conclut l'architecte générale et sous-directrice de l'aménagement urbain à la commune de Nabeul.

La commune de Nabeul avait déjà entamé sa révolution énergétique en 2024 avec le remplacement du système d'éclairage actuel de l'Hôtel de Ville et des bâtiments annexes par des lampes LED avec intégration d'un système de commande à distance, sur la voie des efforts aspirant à la transition énergétique, à des fins d'économie d'énergie.

Par ailleurs, la commune de Nabeul s'engage, dans le cadre du projet «Éco-villes», à mettre en place une station de composatge autofinancé de l'ordre de 400 mille dinars.

Voiture électrique et 6 bornes de recharge solaires

Il est à rappeler que la commune de Nabeul est assez rodée en termes de transition énergétique comme en témoigne le succès du programme «Alliance des communes pour la transition énergétique» (Acte), qui regroupe 14 communes pilotes dans plusieurs régions de Tunisie, avec la contribution de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (Anme), et le soutien financier et technique du secrétariat d'État suisse à l'Economie, à travers l'acquisition, le 18 décembre 2024, d'une voiture électrique, lors d'une cérémonie présidée par le directeur général de l'Anme, Fathi Hanchi.

Toujours sous le chapiteau du programme Acte, la municipalité de la Cité des Potiers a également installé, le 18 juillet 2024, 6 bornes de recharge solaires pour véhicules électriques dans des points stratégiques tels que le siège de la municipalité de Nabeul, la circonscription municipale de Sidi Amor et l'entrepôt municipal de Nabeul, selon la sous-directrice de l'aménagement à la municipalité de la place, Hajer Bejaoui.

«Elles sont principalement destinées aux voitures et camions municipaux, en lien avec le programme d'économie d'énergie et de réduction du coût élevé du carburant», a-t-elle fait savoir. «La municipalité continuera également à oeuvrer pour le renouvellement de sa flotte électrique, pour atteindre l'efficacité escomptée», renchérit Bejaoui.

Dans le même contexte, la responsable a révélé «la possibilité de fournir les services de recharge aux particuliers propriétaires de voitures électriques, et ce, à partir du siège de la commune de Nabeul», d'autant que le dispositif est entièrement alimenté à l'énergie solaire.

Cette initiative est un tournant vers la mobilité «zéro carbone» grâce à l'énergie solaire excédentaire générée pat la municipalité de Nabeul.

Le programme Acte a été lancé le 27 mai 2015 dans le cadre d'un partenariat entre l'Anme, la Caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales (Cpscl) et la Direction générale des collectivités publiques et locales (Dgcpl). Avec une enveloppe de 2.5 millions de dinars d'investissement dans les projets pilotes communaux, ce programme vise à renforcer la capacité des municipalités tunisiennes à contribuer à leur niveau à la transition énergétique nationale, par l'exploitation des gisements d'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables.