Tunisie: INSSPA - Plus de 200 anomalies détectées sur les bêtes de sacrifice durant la période de l'Aïd

L'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) a mené 567 interventions de contrôle et de sensibilisation entre le 19 et le 27 mai 2026, couvrant la période de l'Aïd al-Adha.

Ce dispositif, qui comprenait 146 visites sur les marchés à bestiaux et la gestion de 421 appels citoyens, a permis de recenser 202 cas de pathologies ou d'anomalies sur les bêtes et les carcasses.

Le bilan vétérinaire révèle une forte prédominance des atteintes parasitaires, avec 97 infections des viscères et 28 cas de kystes hydatiques.

Les experts ont également identifié 28 infections respiratoires, 24 cas de pseudotuberculose ainsi que quelques occurrences de jaunisse, de cysticercose et d'altération de la viande.

De plus, dix incidents causés par de mauvaises techniques d'abattage ont nécessité une assistance technique immédiate.

L'INSSPA rappelle que ce suivi de terrain demeure essentiel pour détecter précocement les risques sanitaires et guider les consommateurs vers les bonnes pratiques de consommation.