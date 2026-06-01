Tunisie: Corée - Renforcer la coopération bilatérale

Dans le cadre de sa visite en Corée pour participer aux travaux de la « Réunion des Ministres des Affaires Etrangères d'Afrique et de la République de Corée », qui se tient à Séoul, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a entamé, le dimanche 31 mai 2026, son programme par une séance de travail au siège de l'Ambassade, avec l'Ambassadeur de Tunisie à Séoul ainsi qu'avec l'ensemble des membres de la Mission.

Cette rencontre a été consacrée à l'examen des moyens de renforcer la coordination afin d'assurer le succès de la participation tunisienne à cette importante échéance ministérielle afro-coréenne, de manière à garantir une représentation active reflétant les orientations stratégiques de la diplomatie tunisienne et servant les intérêts nationaux.

La séance de travail a également constitué une occasion privilégiée pour s'informer de près du fonctionnement de la Mission diplomatique. À cet égard, M. le Ministre a recommandé de poursuivre les efforts visant à mettre en oeuvre les différents programmes de coopération bilatérale dans les domaines économique, technique, technologique et sanitaire. Il a également souligné la nécessité d'améliorer l'action consulaire en fournissant des services administratifs et consulaires répondant efficacement aux attentes de la communauté tunisienne.

À Séoul, M. Mohamed Ali Nafti a rencontré aussi un groupe représentatif de la communauté tunisienne résidant en République de Corée, composé d'étudiants, de chercheurs, d'entrepreneurs et de travailleurs. Au début de cette rencontre, il a rappelé l'attention particulière accordée par Son Excellence le Président de la République aux Tunisiens établis à l'étranger, considérés comme une richesse nationale et un acteur essentiel du développement.

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M. le Ministre a également mis en avant les efforts soutenus du Ministère pour mettre en place des systèmes consulaires numériques visant à simplifier les procédures, réduire les délais d'attente et consacrer les principes d'une administration moderne rapprochant les services du citoyen et facilitant son lien permanent avec sa patrie.

Il a salué le rôle actif des compétences tunisiennes en Corée, notamment dans les domaines de la recherche scientifique, de la technologie et des affaires, les considérant comme un pilier fondamental du rayonnement de la Tunisie et du renforcement des ponts de coopération entre les deux pays. Il les a appelées à davantage d'organisation et à une coordination continue avec les services de l'Ambassade, ainsi qu'à une participation accrue aux différentes activités et programmes organisés par la Mission.

M. Mohamed Ali Nafti a également souligné l'importance d'intensifier les échanges avec les compétences tunisiennes à l'étranger et de mettre à profit leur expertise afin de favoriser le transfert de connaissances et de s'inspirer de l'expérience coréenne dans les domaines de l'innovation, de l'industrialisation et de la technologie, au service des priorités de développement et de l'économie nationale tunisienne.

La rencontre s'est achevée par un dialogue interactif ayant donné lieu à plusieurs propositions visant à renforcer la présence tunisienne en Corée et à valoriser le rôle des compétences tunisiennes dans la consolidation des relations bilatérales.