Tunisie: A partir de demain, les pharmacies passent à l'horaire d'été

Dès ce lundi 1er juin 2026, l'ensemble des officines de Tunisie basculent officiellement dans les horaires de travail de la saison estivale. Ce nouvel aménagement, qui concerne toutes les catégories de pharmacies pour le jour, la nuit et la garde, restera en vigueur jusqu'au 31 août 2026 afin de garantir la continuité de l'accès aux médicaments durant l'été.

Pour répondre aux besoins des citoyens 24 heures sur 24 sur tout le territoire, la répartition des services s'organise selon un calendrier précis entre la semaine, les week-ends et les jours fériés.

Les horaires du lundi au vendredi

En semaine, le service de jour s'adapte aux fortes chaleurs avec l'introduction d'une pause en milieu de journée. Les pharmacies de jour de catégorie A ouvrent leurs portes de 8h00 à 13h30, puis reprennent de 16h00 à 20h00. De leur côté, les pharmacies de garde de continuité assurent un service non-stop en journée de 8h00 à 20h00. Enfin, les pharmacies de nuit de catégorie B prennent le relais pour la permanence nocturne quotidienne de 20h00 jusqu'au lendemain matin à 8h00.

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Les dispositions pour le week-end et les jours fériés

Le dispositif s'ajuste en fin de semaine pour maintenir une couverture médicale optimale.

Le samedi, les pharmacies de catégorie A ferment à 13h30. Les pharmacies de garde prennent la suite en continu jusqu'à 20h00, avant de céder la place aux officines de nuit de catégorie B pour la garde nocturne habituelle de 20h00 à 8h00.

Les dimanches et jours fériés, la permanence est assurée conjointement pour couvrir toute la journée. Les officines de garde de catégorie A couvrent la plage diurne de 8h00 à 20h00, tandis que les pharmacies de catégorie B prennent en charge le créneau de nuit de 20h00 à 8h00.