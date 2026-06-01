Tunisie: Au pays, baisse du taux de fertilité chez les femmes à partir de l'âge de 35 ans

Le Dr Bachir Zouaoui, professeur de gynécologie-obstétrique et président de la Fédération francophone de gynécologie-obstétrique, a confirmé que les taux de fertilité connaissent une baisse continue en Tunisie et dans le monde, soulignant que la fertilité des femmes commence à diminuer progressivement à partir de 35 ans, tandis que celle des hommes baisse généralement entre 40 et 45 ans.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, Zouaoui a expliqué que ce recul est dû à un ensemble de facteurs liés au mode de vie et à l'environnement, parmi lesquels le recul de l'âge du mariage, le tabagisme, l'obésité et le manque d'activité physique, ainsi que la consommation excessive de fast-food et d'aliments riches en conservateurs, sans oublier l'impact des pesticides et des produits chimiques utilisés dans le secteur agricole.

Il a souligné que le taux de fertilité en Tunisie a connu une baisse notable ces dernières années, passant de 2,2 enfants par femme en 2018 à environ 1,6 enfant en 2023, ce qui pose des défis démographiques et sanitaires pour l'avenir.

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Le spécialiste a appelé les futurs mariés à adopter un mode de vie sain, fondé sur une alimentation équilibrée, l'arrêt du tabac et la pratique régulière d'une activité physique, afin de préserver la fertilité des deux partenaires.

Il a également souligné l'importance de ne pas retarder la grossesse pour les femmes ayant dépassé l'âge de 40 ans, affirmant que l'utilisation de la pilule contraceptive n'a pas d'effet négatif sur la fertilité chez les femmes qui ne souffrent pas de problèmes de santé préexistants tels que le syndrome des ovaires polykystiques ou l'obésité.