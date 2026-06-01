Tunisie: Poser les bases d'une bonne préparation - L'agenda du CA

Alors qu'il entame un tournant important de son projet sportif, ce serait à Monastir et au nord-ouest du pays que le néo-champion de Tunisie aurait choisi de poser ses valises pour débuter et ensuite peaufiner sa préparation estivale.

Après un exercice intense, le CA repartira de l'avant, à l'abri des regards et loin de l'agitation du Parc A. A peine sa saison bouclée que le Club Africain se projette déjà sur le prochain exercice où l'équipe de Bab Jedid sera désormais l'équipe à battre sur le plan local, tout en espérant qu'elle sera un outsider ambitieux sur la scène continentale. Phase clé de l'exercice qui se profile, la préparation d'avant-saison est donc une période cruciale ! Une phase, un cycle qui doit être progressif et individualisé pour développer les qualités de performance, mais aussi pour éviter les blessures par la suite.

Du côté du Parc A, en dépit du fait qu'il goûte actuellement à un repos des plus mérités, le coach Faouzi Benzarti, en parfaite coordination avec le tandem Dr Mohsen Trabelsi-Mehdi Miled, aurait déjà choisi Monastir pour prochain lieu de stage du groupe de joueurs, alors qu'outre le Ribat, toujours volet préparation d'avant-saison, le CA mettra également le cap cet été sur respectivement Ain Draham et Tabarka. Ce faisant, si à Monastir la mise en route va combiner un travail-physique progressif (endurance, renforcement, prévention), au nord-ouest du pays, le ballon sera réintroduit lors des séances afin de réassimiler les principes de jeu du coach, les systèmes tactiques et la cohésion du groupe. Enfin, toujours au nord-ouest, les tenants clubistes programmeront quelques matchs amicaux pour évaluer les progrès et simuler le rythme de la compétition. Voilà pour la feuille de route à venir, mais passons à présent à l'actualité clubiste.

Derbali, Sahraoui et Becha pressentis ?

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Volet pré-mercato, le CA anticipe actuellement le marché. Wael Derbali, libre de droit dans un mois, est ainsi pressenti pour rejoindre le Parc A. Milieu axial de 22 ans, l'ancien Béjaois Derbali ne serait pas reconduit par l'Espérance Sportive de Tunis, son contrat de trois ans arrivant à son terme. Enfin, toujours à propos de Derbali, il signerait un engagement de trois ans au profit du CA. De même l'axial et capitaine du Stade Tunisien, Marouen Sahraoui, serait lui aussi dans le viseur des recruteurs clubistes. A 30 ans, Sahraoui, libre de droit dans un mois, constituerait un recrutement ciblé après le départ quasi acté de Taoufik Cherifi vers la JS Kabylie.

En clair, volet visées clubistes, pour un club qui joue sur plusieurs tableaux, il est indispensable de disposer d'au moins trois axiaux qui se valent, à savoir Hamza Ben Abda et Yassine Bouabid, en attendant de conclure avec Sahraoui, joueur expérimenté, passé par les rangs de Modern Future, Al Ismaily, le FC Metz, le CAB, Future FC, Cleopatra et Enppi. Pour clore ce tour d'horizon des cibles clubistes actuelles, le CA s'intéresse aussi à Youssef Becha, ailier gauche de 21 ans et actuellement en fin de contrat avec le Club Sportif Sfaxien. Aux dernières nouvelles, la pépite du CSS aurait déjà été contactée par les recruteurs clubistes.

Attendons voir. Enfin, pour revenir à Faouzi Benzarti, il aurait coché les noms de Firas Chawat (29 ans), Mouhib Chamekh (24 ans) et Ghaith Zaâlouni (24 ans) comme étant intransférables à moins d'offres qui ne se refusent pas. Or, Ittihad Tripoli et Al Ahli SC du Qatar lorgnent l'avant-centre international Firas Chawat, meilleur buteur de la Ligue 1 et lié au CA jusqu'à fin juin 2028. Sur ce, quant au gardien Mouhib Chamekh, valorisé 450.000 euros sur Transfermarkt, il serait dans les pensées d'un club français de L1 dont le nom n'a pas encore été dévoilé. On y reviendra.