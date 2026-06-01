Tunisie: Nouveau coup de pouce pour le phosphate

Le secteur des phosphates est un pilier essentiel et historique de l'économie nationale grâce à des réserves considérées comme étant parmi les plus importantes à travers le monde dans la mesure où elles atteignent plus de deux milliards et demi de tonnes.

Cette place de leadership vient de se consolider avec la toute récente annonce de la découverte confirmée d'un gisement de phosphate d'envergure avec de nouvelles ressources évaluées à près de 170 millions de tonnes, tout en bénéficiant d'une avancée technologique de taille dans le sens où elle permettrait de réduire les coûts d'exploitation en la matière.

En effet, malgré une nette baisse de la production nationale durant plus d'une décennie, la Tunisie est déterminée à faire un bond géant avec des objectifs clairs pour relancer la dynamique dans ce secteur avec la contribution attendue et affichée de la part de la société australienne "PhosCo" par le biais du projet dit Gasaat.

Il est clair que la découverte de deux nouveaux gisements de phosphate est venue renforcer le profil de l'actif dans la mesure où elle constitue une contribution efficace quant à l'augmentation de sa base de ressources minérales déjà existantes, ce qui ajoute près de 20 millions de tonnes donnant le total sus-indiqué de près de 170 millions de tonnes.

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Il serait utile de mentionner que, selon les experts, les toutes dernières avancées ouvrent de nouveaux horizons prometteurs, car une fois la faisabilité économique du projet validée, la réussite pourrait s'avérer déterminante aussi bien pour l'entreprise que pour la Tunisie qui tient à la relance de son industrie phosphatière.

Il faut dire que tombée de 8 millions de tonnes en 2010 à 3,6 millions en 2023, la production est censée passer à des paliers supérieurs à la suite de la mise en oeuvre d'un plan quinquennal dévoilé en 2025 qui vise à porter ce niveau à 14 millions de tonnes de phosphate à l'horizon 2030.

Rappelons que notre pays représente un hub idéal pour les investisseurs internationaux, comme l'a affirmé le directeur général de Fipa-Tunisia, ce qui est partagé par les dirigeants de PhosCo qui mettent en exergue les atouts géostratégiques du pays, à savoir la proximité avec l'Europe, le cadre réglementaire favorable et l'expertise locale reconnue, sans oublier l'appui apporté par la Berd à ce projet qui se veut un modèle d'intégration environnementale et sociale.

En un mot, le domaine des phosphates bénéficie d'un intérêt particulier au plus haut degré, notamment du Président de la République, qui met l'accent sur la relance de la production à des niveaux historiques, tout en améliorant la gouvernance et en préservant les droits des ouvriers qui contribuent à la réussite d'un secteur hautement stratégique.