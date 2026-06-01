Addis-Abeba — À la veille des élections générales éthiopiennes de 2026, les citoyens du pays sont appelés à faire un choix décisif : opter pour le terrorisme ou pour une prospérité commune, affirme le professeur émérite Alemayehu G. Mariam, connu sous le nom d'Al Mariam.

Dans une récente tribune, Al Mariam a soutenu que l'avenir démocratique de l'Éthiopie repose sur la volonté populaire exprimée dans les urnes, tout en rejetant l'idée selon laquelle le pouvoir politique pourrait être obtenu par la violence.

Il a opposé le gouvernement issu du vote à la doctrine selon laquelle « le pouvoir politique sort du canon d'un fusil », estimant qu'une telle approche conduit inévitablement à la mort et à la destruction.

Le professeur émérite Al Mariam a accusé certains groupes armés de commettre des actes terroristes et des violences contre les civils ainsi que les institutions publiques, de s'en prendre aux communautés et de détruire des services essentiels comme les écoles et les structures de santé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, ces groupes poursuivent un même objectif : utiliser la terreur pour accéder au pouvoir politique, tout en défendant des idéologies suprématistes à caractère ethno-nationaliste.

Al Mariam a également critiqué les citoyens qui choisissent de ne pas voter, estimant qu'ils renoncent ainsi à leur capacité d'influencer des questions essentielles telles que l'accès à la santé, à l'éducation, à l'emploi et aux libertés fondamentales.

Il a écrit : « Au cours des derniers mois, certaines personnes m'ont déclaré : "La politique ne m'intéresse pas. Cela m'est égal. Je m'occupe simplement de mes propres affaires."

Je ne sais pas s'ils sont apolitiques ou s'ils souffrent d'une forme d'apathie politique. Je ne sais pas si leur désintérêt apparent ou leur indifférence découle de leur cynisme à l'égard des partis politiques, des élections ou des divergences politiques. »

Selon lui, cette apathie ou cette indifférence comporte en réalité un coût considérable. Ceux qui se désintéressent de la politique et refusent d'exercer leur droit de vote abandonnent le contrôle de leur existence à ceux qui y participent.

Les électeurs détermineront le niveau de vie, l'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux possibilités d'emploi, ainsi que les droits et libertés de ceux qui restent à l'écart de la vie politique.

Al Mariam a souligné que les élections générales éthiopiennes de 2026 constitueront un véritable référendum sur la direction que prendra l'Éthiopie au cours des cinq prochaines années : le pays poursuivra-t-il son parcours marqué par la violence et l'intimidation ou s'engagera-t-il vers une gouvernance démocratique, un dialogue inclusif ainsi qu'une plus grande transparence et responsabilité ?

À l'approche du 1er juin 2026, ce scrutin dépasse la simple compétition pour les sièges et le pouvoir. Il met également à l'épreuve la capacité des citoyens à transformer leur consentement en autorité politique par le vote plutôt que par la contrainte.

Il a également cité l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) de 1948, qui affirme que l'autorité des pouvoirs publics doit reposer sur la « volonté du peuple », exprimée à travers des élections périodiques et authentiques, organisées au suffrage universel et égal, au scrutin secret ou selon des procédures libres équivalentes.

Pour ces élections, plus de 54 millions d'électeurs sont inscrits afin de choisir 501 représentants à la Chambre des représentants du peuple.