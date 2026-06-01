Ethiopie: Le pays à la veille des élections générales du 1er juin

Addis-Abeba — L'Éthiopie s'apprête à franchir une étape décisive à l'approche de ses 7es élections générales. Des millions de citoyens sont attendus aux urnes le 1er juin 2026, dans un scrutin que beaucoup considèrent comme un moment déterminant du processus démocratique national.

Après plusieurs semaines de campagne électorale, de discussions publiques et l'entrée en vigueur de la période officielle de silence électoral, le matériel nécessaire au vote a été acheminé avec succès vers les bureaux de vote à travers le pays, préparant ainsi le terrain pour le scrutin qui s'ouvrira dès demain.

À mesure que l'échéance électorale approche, l'ambiance a progressivement évolué.

L'effervescence des meetings politiques et les messages de campagne ont laissé place à une atmosphère plus calme, alors que les électeurs se préparent à accomplir leur devoir civique.

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Dans l'ensemble du pays, des centres urbains aux localités rurales les plus éloignées, les préparatifs sont désormais entrés dans leur dernière phase.

Les autorités électorales, les forces chargées de la sécurité, les observateurs ainsi que le personnel affecté aux bureaux de vote sont pleinement mobilisés afin d'assurer le bon déroulement de ce qui devrait figurer parmi les plus vastes scrutins organisés sur le continent africain.

Cette échéance électorale est largement considérée comme bien davantage qu'un simple rendez-vous politique ordinaire.

Pour l'Éthiopie, l'un des États les plus peuplés et les plus influents d'Afrique, elle constitue une étape institutionnelle majeure appelée à façonner l'orientation politique du pays au cours des prochaines années.

L'importance du scrutin apparaît également à travers son ampleur.

Plus de 54 millions d'électeurs inscrits sont attendus pour participer au vote, avec un choix proposé parmi les candidats représentant 42 partis politiques.

Plus de 10 000 candidats sont engagés dans la compétition électorale, tandis qu'environ 52 000 bureaux de vote ont été déployés sur l'ensemble du territoire pour accueillir les électeurs.

La présence d'observateurs internationaux et la forte attention des médias nationaux et étrangers témoignent de l'intérêt considérable que suscite cette élection, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

De nombreux analystes la présentent comme l'un des processus démocratiques les plus observés du continent, en raison du rôle régional majeur de l'Éthiopie et de son poids géopolitique grandissant.

L'ouverture du vote est prévue à 6 heures le 1er juin, avec l'ouverture simultanée des bureaux de vote dans tout le pays afin d'accueillir des millions de citoyens désireux d'exercer leur droit démocratique et de contribuer à l'avenir de leur nation.