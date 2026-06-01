Alors que l'Éthiopie se prépare à ses septièmes élections générales le 1er juin 2026, les commentaires internationaux se concentrent souvent uniquement sur les défis sécuritaires, négligeant le contexte plus large et les évolutions positives au sein du pays.

Si les conflits mondiaux, allant des guerres régionales aux tensions géopolitiques, créent un climat turbulent, il est important de reconnaître que l'Éthiopie continue de fonctionner efficacement malgré ces pressions.

La démocratie ne doit pas être perçue uniquement comme un état final qu'un pays « possède » ou « ne possède pas », surtout lorsque de nombreuses nations confrontées à la guerre, à la censure et à la polarisation se définissent encore comme démocratiques.

L'Éthiopie, en particulier, est une nation qui construit ses institutions dans une période difficile, comme en témoignent la participation électorale croissante, ses systèmes numériques et ses capacités administratives.

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La couverture médiatique récente tend à mettre l'accent sur les conflits, les restrictions et la domination du parti au pouvoir, transformant souvent les inquiétudes en récits d'effondrement.

Cependant, l'ampleur du nombre d'électeurs inscrits - plus de 54 millions de citoyens, soit une augmentation de 32 % par rapport à 2021 - et les taux de participation élevés - historiquement supérieurs à 80 % - témoignent d'un engagement civique et d'une capacité institutionnelle solides. La présence de nombreux partis politiques indique également un paysage politique pluraliste, contrairement à l'idée simpliste d'un système à parti unique.

Les projets d'infrastructure en cours en Éthiopie, sa gouvernance numérique et son influence régionale, illustrée par le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne, soulignent davantage encore le rôle actif de la nation dans la construction de son avenir. Les discours négatifs sont en partie motivés par des intérêts géopolitiques, car l'importance stratégique de l'Éthiopie dans la Corne de l'Afrique suscite l'attention et la contestation de l'étranger.

Malgré les pressions extérieures, l'Éthiopie continue de renforcer ses capacités et de pérenniser ses processus démocratiques, offrant un contre-exemple important pour l'Afrique, où la démocratie est souvent perçue comme fragile.

L'élection de 2026 constitue ainsi un test significatif de la participation citoyenne à grande échelle et de la résilience institutionnelle, démontrant que même sous pression interne et externe, un pays peut développer l'engagement civique et faire respecter ses procédures constitutionnelles.

L'expérience éthiopienne démontre que le développement institutionnel et la participation démocratique sont possibles même dans des contextes difficiles, faisant de ses élections un point de référence essentiel pour l'évolution politique du continent.

L'ampleur de la mobilisation civique et logistique témoigne de l'importance de cet exercice national. Plus de 54 millions d'électeurs inscrits ont exercé leur droit de vote sur un vaste territoire géographiquement diversifié. Au total, 10 934 candidats sont en lice, formant un paysage politique très compétitif qui reflète un large éventail d'opinions.

Par ailleurs, 42 partis politiques et 80 candidats indépendants briguent activement une représentation législative. Sur les 547 sièges que compte la Chambre des représentants du peuple, 501 sont à pourvoir : 2 198 candidats se présentent au Parlement fédéral et 8 736 briguent des postes au sein des conseils régionaux.

Ces chiffres reflètent l'engagement profond d'une nation à institutionnaliser la gouvernance par les urnes.

Elles affirment clairement que la légitimité politique doit découler du consentement des gouvernés, rejetant l'idée que le pouvoir puisse être obtenu par l'intimidation, la violence ou la coercition armée.