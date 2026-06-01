Afrique de l'Est: Le chef de la mission d'observation de l'UA, Kenyatta, rencontre le corps diplomatique africain alors que l'Éthiopie se prépare au scrutin de demain

Addis Ababa — L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, qui dirige la mission d'observation électorale de l'Union africaine (AUEOM), a rencontré aujourd'hui des représentants du corps diplomatique africain à Addis-Abeba, alors que l'Éthiopie se prépare à ses septièmes élections législatives, prévues demain, le 1er juin 2026.

La réunion a rassemblé des membres de la mission d'observation de l'Union africaine et des représentants de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), qui se trouvent en Éthiopie pour soutenir et surveiller le processus électoral.

Selon les responsables de la mission, les discussions ont porté sur un échange de points de vue concernant la situation politique et sécuritaire actuelle en Éthiopie, ainsi que sur l'évaluation du niveau de préparation du pays en vue du scrutin de lundi.

La mission d'observation de l'Union africaine a déjà entamé une série de séances d'orientation et d'information à l'intention de ses observateurs, portant sur le cadre politique et juridique de l'Éthiopie, les procédures électorales, ainsi que les normes et principes de l'Union africaine visant à garantir des élections crédibles, transparentes et pacifiques.

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L'UA a déployé 73 observateurs à court terme provenant de 37 pays africains, ce qui témoigne d'un engagement continental fort en faveur d'une observation électorale menée par l'Afrique et de la promotion de la gouvernance démocratique à travers le continent.

S'exprimant à la veille du scrutin, Kenyatta a souligné l'importance du vote en Éthiopie non seulement pour les Éthiopiens, mais aussi pour l'Afrique dans son ensemble.

« L'Éthiopie accueille le siège de l'organisation continentale, l'Union africaine. Par conséquent, les élections qui se déroulent ici en Éthiopie revêtent une importance non seulement pour le pays, mais aussi pour l'ensemble du continent », a-t-il déclaré.

M. Kenyatta dirige la mission d'observation électorale de l'UA chargée de suivre la septième élection législative en Éthiopie.

La mission comprend des experts électoraux, des diplomates, des représentants de la société civile, des leaders de la jeunesse, des professionnels des médias et des spécialistes de la gouvernance venus de toute l'Afrique.

La présence d'observateurs continentaux souligne l'importance accordée au processus électoral éthiopien et reflète les efforts plus larges déployés par l'Afrique pour soutenir les institutions démocratiques, l'intégrité électorale et la participation politique pacifique à travers le continent.

Avec plus de 54 millions d'électeurs inscrits, ces élections marquent une étape importante dans le parcours démocratique de l'Éthiopie et constituent l'un des plus grands scrutins de l'histoire du pays.