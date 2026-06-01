Ethiopie: Le matériel électoral est en cours de distribution dans les bureaux de vote de Degehabur, dans la région de Somalie

Addis Ababa — Le matériel électoral est en cours de distribution dans les bureaux de vote de la ville de Degehabur, dans la région somalienne, en vue des prochaines élections législatives en Éthiopie.

Abdulfetah Mahamud, responsable logistique de la circonscription de Degehabur, a déclaré que le processus de distribution se déroulait sans encombre.

Selon M. Mahamud, la ville de Degehabur compte 38 bureaux de vote, qui reçoivent tous le matériel électoral nécessaire.

Parmi les électeurs, Sahredin Jamal a déclaré qu'il avait hâte de voter et qu'il prévoyait de se rendre au bureau de vote tôt le matin.

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De même, Said Mohammed a indiqué qu'il se préparait à voter lundi matin.

Sultan Shaker Abdi a déclaré avoir déjà reçu sa carte d'électeur et attendre avec impatience le jour du scrutin, tandis que Neima Heyru s'est dite prête à voter lors de la septième élection législative en Éthiopie.

Les électeurs de tout le pays sont appelés à se rendre aux urnes lundi 1er juin 2026 à l'occasion de la septième élection législative en Éthiopie. Les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 6 h dans tout le pays.

Selon la Commission électorale nationale éthiopienne, plus de 54 millions d'électeurs se sont inscrits pour les élections.