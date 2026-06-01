Congo-Kinshasa: La population satisfaite de l'évolution des travaux de réhabilitation de la place SONAHYDROC à Kindu

La population de Kindu, dans la province du Maniema, a exprimé samedi 30 mai sa satisfaction quant à l'évolution des travaux de réhabilitation de la place « SONAHYDROC », située au croisement du boulevard Joseph Kabila et de l'avenue du 4 Janvier.

Après la réouverture du passage sur l'avenue du 4 Janvier il y a quelques mois, une autre bande a été ouverte sur le boulevard Joseph Kabila afin de faciliter la circulation. Cela constitue un véritable soulagement pour les habitants de la ville, car ces passages donnent un accès direct à la Banque centrale, à l'auditorat, à l'OCC, à la gare centrale ainsi qu'à l'hôpital général de référence de Kindu.

Très heureux, les usagers de la route félicitent l'Office de voirie et drainage (OVD) pour le travail accompli. « En tant que chauffeur motard, nous sommes très contents, car auparavant nous devions emprunter de longues trajectoires. Souvent, il fallait passer par la route menant vers la SNCC ou contourner par la CARITAS ou la CADECO. C'était un détour interminable », explique l'un d'eux.

Les responsables de SONAHYDROC ne cachent pas leur joie et promettent de reprendre bientôt les activités de la station-service.

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« Nous sommes ravis de constater que les travaux évoluent normalement. Depuis que l'OVD a commencé, la circulation s'améliore visiblement : une bande du boulevard est déjà praticable et l'avenue du 4 Janvier, autrefois coupée en deux, est désormais reliée. Cela nous donne l'espoir que dans les prochains jours, les activités de la station reprendront comme avant », souligne un responsable.

Selon le directeur provincial de l'OVD, Ghislain Mugalu, les travaux sont évalués à plus de 70 % d'exécution.

« Vous pouvez constater vous-mêmes l'avancement. Actuellement, nous sommes à plus de 70 % de réalisation, tant sur le plan physique que financier. Certes, nous faisons face à des défis liés aux matériels, mais nous ne baissons pas les bras. Notre objectif est de remettre la chaussée dans son état initial », a-t-il déclaré.

La population de Kindu attend avec impatience la réhabilitation totale de cette route pour une reprise effective et sécurisée de la circulation.