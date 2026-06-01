Congo-Kinshasa: Début des activités de la Mutuelle de santé des enseignants au Haut-Uele

31 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Mutuelle de santé des enseignants a officiellement lancé ses activités mercredi 27 mai à Isiro, dans la province du Haut-Uele.

Après quatorze ans d'existence en RDC, cette structure s'implante enfin dans cette province, avec déjà huit formations médicales sélectionnées pour assurer la prise en charge des professionnels de l'enseignement.

Pour bénéficier de la couverture médicale, chaque enseignant devra verser une contribution mensuelle fixée à 5 000 francs congolais.

Les bénéficiaires ont salué cette initiative, tout en affirmant rester vigilants quant à l'effectivité des soins, comme l'a rappelé le coordonnateur provincial, Joseph Ngoyi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Un hommage particulier à tous les combattants de la lutte, syndicalistes nationaux, qui sans esprit de régionalisme plaident jour et nuit auprès des décideurs pour l'amélioration des conditions socio-économiques et professionnelles de tous les enseignants de la République... », a-t-il indiqué.

Pour que cette oeuvre perdure, la rigueur devra être de mise. Le coordonnateur national de la mutuelle, Joseph Odey Abisa, souligne qu'une étape historique vient d'être franchie, mais insiste sur la responsabilité collective pour protéger cet outil de prévoyance sociale :« La MESP... sa solidité, sa crédibilité et sa sérénité dépendent de votre adhésion responsable et du respect rigoureux des procédures établies. Ces règles ne sont pas de simples conseils, mais des garanties de transparence, d'équité et d'efficacité au bénéfice de vous tous... »

Huit structures médicales locales ont été retenues à Isiro pour assurer cette prise en charge. Les enseignants du Haut-Uele attendent désormais de voir le système fonctionner concrètement.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.