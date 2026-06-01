Congo-Kinshasa: Début des activités de la Mutuelle de santé des enseignants au Haut-Uele

La Mutuelle de santé des enseignants a officiellement lancé ses activités mercredi 27 mai à Isiro, dans la province du Haut-Uele.

Après quatorze ans d'existence en RDC, cette structure s'implante enfin dans cette province, avec déjà huit formations médicales sélectionnées pour assurer la prise en charge des professionnels de l'enseignement.

Pour bénéficier de la couverture médicale, chaque enseignant devra verser une contribution mensuelle fixée à 5 000 francs congolais.

Les bénéficiaires ont salué cette initiative, tout en affirmant rester vigilants quant à l'effectivité des soins, comme l'a rappelé le coordonnateur provincial, Joseph Ngoyi.

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« Un hommage particulier à tous les combattants de la lutte, syndicalistes nationaux, qui sans esprit de régionalisme plaident jour et nuit auprès des décideurs pour l'amélioration des conditions socio-économiques et professionnelles de tous les enseignants de la République... », a-t-il indiqué.

Pour que cette oeuvre perdure, la rigueur devra être de mise. Le coordonnateur national de la mutuelle, Joseph Odey Abisa, souligne qu'une étape historique vient d'être franchie, mais insiste sur la responsabilité collective pour protéger cet outil de prévoyance sociale :« La MESP... sa solidité, sa crédibilité et sa sérénité dépendent de votre adhésion responsable et du respect rigoureux des procédures établies. Ces règles ne sont pas de simples conseils, mais des garanties de transparence, d'équité et d'efficacité au bénéfice de vous tous... »

Huit structures médicales locales ont été retenues à Isiro pour assurer cette prise en charge. Les enseignants du Haut-Uele attendent désormais de voir le système fonctionner concrètement.