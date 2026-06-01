Congo-Kinshasa: A Bunia, le patron de l'OMS réaffirme sa solidarité avec les populations affectées par Ebola

31 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, est arrivé samedi 30 mai 2026 à Bunia pour une visite de travail consacrée à la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui touche l'Est de la République démocratique du Congo.

Au cours d'une rencontre avec la presse, il a réaffirmé l'engagement de l'OMS aux côtés des populations et des autorités congolaises.

Le Directeur général de l'OMS a exprimé sa solidarité avec les populations de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu confrontées à l'épidémie d'Ebola.

Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, les communautés doivent être placées au coeur de la riposte, car elles connaissent les réalités du terrain et contribuent à l'identification de solutions durables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Durant son séjour, il prévoit des échanges avec les leaders communautaires, les femmes, les jeunes, les commerçants et les responsables religieux afin de renforcer la confiance, un élément-clé dans la lutte contre la maladie.

Le responsable de l'OMS a également salué l'engagement du Gouvernement congolais à renforcer le système de santé à travers les investissements consentis dans la riposte.

La RDC en est à sa 17e épidémie d'Ebola, a-t-il rappelé, ce qui nourrit l'espoir d'une maîtrise rapide de la situation. Même si aucun vaccin n'est encore disponible contre la souche Bundibugyo, l'OMS et ses partenaires poursuivent les recherches tout en renforçant la surveillance, le suivi des contacts, les analyses de laboratoire et la prise en charge des malades.

Enfin, l'agence onusienne a réaffirmé son engagement à soutenir durablement la RDC bien au-delà de cette épidémie.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.