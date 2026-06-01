Congo-Kinshasa: A Bunia, le patron de l'OMS réaffirme sa solidarité avec les populations affectées par Ebola

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, est arrivé samedi 30 mai 2026 à Bunia pour une visite de travail consacrée à la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui touche l'Est de la République démocratique du Congo.

Au cours d'une rencontre avec la presse, il a réaffirmé l'engagement de l'OMS aux côtés des populations et des autorités congolaises.

Le Directeur général de l'OMS a exprimé sa solidarité avec les populations de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu confrontées à l'épidémie d'Ebola.

Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, les communautés doivent être placées au coeur de la riposte, car elles connaissent les réalités du terrain et contribuent à l'identification de solutions durables.

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Durant son séjour, il prévoit des échanges avec les leaders communautaires, les femmes, les jeunes, les commerçants et les responsables religieux afin de renforcer la confiance, un élément-clé dans la lutte contre la maladie.

Le responsable de l'OMS a également salué l'engagement du Gouvernement congolais à renforcer le système de santé à travers les investissements consentis dans la riposte.

La RDC en est à sa 17e épidémie d'Ebola, a-t-il rappelé, ce qui nourrit l'espoir d'une maîtrise rapide de la situation. Même si aucun vaccin n'est encore disponible contre la souche Bundibugyo, l'OMS et ses partenaires poursuivent les recherches tout en renforçant la surveillance, le suivi des contacts, les analyses de laboratoire et la prise en charge des malades.

Enfin, l'agence onusienne a réaffirmé son engagement à soutenir durablement la RDC bien au-delà de cette épidémie.