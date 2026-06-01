Congo-Kinshasa: Le PNDA lance les « Matching Grants » pour financer les agriculteurs du Kasaï-Central

Les agriculteurs du Kasaï-Central font face à de nombreuses difficultés, notamment le manque d'outils de production et l'insuffisance d'intrants agricoles. Cette situation, principalement liée à la faiblesse des moyens financiers, freine le développement de leurs activités et réduit leur productivité.

Pour répondre à ces défis, le Programme national de développement agricole (PNDA) a lancé un mécanisme de subventions appelé « Matching Grants ». Cette initiative vise à soutenir les petits producteurs et leurs organisations afin d'améliorer la production et d'accroître les revenus des ménages.

Des producteurs en difficulté

Dans la commune de Nganza, Anaclet Kapajika, président de l'organisation paysanne Kashipa Malanda, qui regroupe 85 agriculteurs, déplore le manque de moyens financiers, d'outils et d'intrants agricoles. Selon lui, ces difficultés limitent considérablement la production des membres de son organisation :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous n'avons pas assez de moyens financiers. Nous nous débrouillons avec le peu que nous avons. Si le Gouvernement nous vient en aide, nous pourrons cultiver de grandes superficies et augmenter notre production. »

De son côté, Ntumba Kalulambi, cultivatrice également basée à Nganza, affirme disposer de vastes terres cultivables, mais manquer de ressources financières et de main-d'oeuvre pour les exploiter pleinement. Elle lance un appel aux autorités pour un appui accru au secteur agricole :

« Je suis déjà âgée. Si j'avais les moyens financiers, je pourrais faire appel aux jeunes pour m'aider. Nous avons des concessions, mais nous sollicitons l'appui du Gouvernement, notamment des tracteurs, afin de faciliter les travaux agricoles. »

Le PNDA propose une solution de financement

Face à ces défis, le Programme national de développement agricole a mis en place les subventions « Matching Grants », destinées aux petits producteurs, aux coopératives ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises agricoles.

Selon Jean Nsamaba, expert au sein du programme, une enveloppe de 6 millions de dollars est mobilisée pour soutenir l'augmentation de la production et des revenus des bénéficiaires. Les producteurs individuels peuvent obtenir jusqu'à 10 000 dollars avec une contribution personnelle de 10 %, tandis que les coopératives peuvent bénéficier d'un financement allant jusqu'à 50 000 dollars, avec un apport de 30 %.

Une séance d'information et d'échanges a été organisée jeudi dernier afin de sensibiliser les bénéficiaires potentiels et de les encourager à adhérer à ce mécanisme de financement agricole.