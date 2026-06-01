Congo-Kinshasa: Trois personnes enlevées, dont un prêtre, lors d'une attaque de bandits armés sur l'axe Goma-Rutshuru

Un prêtre du diocèse de Goma et un couple de jeunes mariés ont été kidnappés, samedi 30 mai, dans le parc national des Virunga, peu avant d'arriver à Kiwanja.

Selon leurs proches, deux prêtres revenaient de Kanyabayonga, où ils avaient célébré le mariage du frère de l'un d'eux.

Après la cérémonie, le nouveau couple devait regagner Goma et avait pris place dans le même véhicule que les prêtres.

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C'est sur la route menant vers Goma, alors qu'ils traversaient le parc des Virunga, que des hommes armés ont intercepté leur véhicule.

Les assaillants ont emmené tout le groupe dans la forêt. La marche forcée a été éprouvante : l'un des prêtres, épuisé, n'a pas pu suivre le rythme.

Les ravisseurs l'ont violemment frappé avant de l'abandonner sur place et de poursuivre leur chemin avec les autres otages.

Ce prêtre a finalement réussi à rejoindre la route principale, où il a été secouru.

Mgr Willy Ngumbi, évêque du diocèse de Goma, a condamné cet incident et demandé la libération immédiate du prêtre resté aux mains des ravisseurs ainsi que des autres otages.

Les services de sécurité ont lancé des recherches dès samedi, qui se poursuivaient intensément ce dimanche pour tenter de les retrouver.