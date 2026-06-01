Congo-Kinshasa: Une nouvelle attaque des ADF fait 6 morts à Beni

Au moins six civils ont été tués et plusieurs autres restent introuvables après une nouvelle attaque attribuée aux ADF, survenue dans la nuit de samedi à dimanche 31 mai 2026 à Ngadi, un quartier périphérique de la commune de Rwenzori, situé à environ 7 kilomètres du centre-ville de Beni (Nord-Kivu).

Ce quartier, pourtant proche d'au moins deux positions des FARDC, s'est réveillé dans la douleur et la consternation. Ce dimanche matin, les habitants poursuivaient encore les recherches des personnes introuvables.

L'attaque de Ngadi, attribuée aux rebelles des ADF, est survenue la nuit dernière, aux environs de 21 h 30, heure locale. Selon des sources locales, les assaillants ont d'abord pris pour cible un campement de membres de la communauté pygmée. Au moins six civils ont été tués à l'arme blanche, indiquent ces sources, précisant que les corps des victimes ont été retrouvés sur place.

Les assaillants auraient ensuite poursuivi leur incursion dans d'autres secteurs du quartier Ngadi. Plusieurs personnes restent également introuvables, mais leur nombre exact demeure inconnu à ce stade, poursuivent les mêmes sources.

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Dans un communiqué publié ce dimanche matin, l'organisation Programme d'assistance aux pygmées condamne cette attaque et confirme un bilan de six membres de la communauté tués, parmi lesquels figure un comédien bien connu dans la ville de Beni.

Jusqu'à présent, ni les autorités locales ni les FARDC ne se sont officiellement exprimées sur cette attaque.

Il s'agit de la première attaque attribuée aux ADF visant la ville de Beni depuis plus de trois ans.