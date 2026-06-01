Congo-Kinshasa: Ebola - Implantation de laboratoires d'analyse à Bunia

Le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a annoncé l'implantation de laboratoires d'analyse des cas de maladies à virus Ebola à Bunia, chef-lieu de l'Ituri.

Il a affirmé, samedi 30 mai, que les tests seront désormais réalisés sur place à Bunia, afin d'accélérer la prise en charge des malades et d'éviter l'accumulation d'échantillons en attente d'analyse.

Roger Kamba a également indiqué que les tests, les équipements de protection et les médicaments de première nécessité sont disponibles en quantité suffisante dans cette partie du pays, épicentre de l'épidémie.

« Nous avons reçu aussi les médicaments de première nécessité et nous sommes déjà en train de distribuer tout cela. Nous avons tout ce qu'il faut pour couvrir les besoins actuels en testing. Et donc nous pouvons dire qu'autour de 900 échantillons que nous avons testés, nous avons maintenant la certitude du nombre des échantillons positifs. Nous sommes autour de 260 échantillons positifs », a-t-il souligné.

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Le ministre de la Santé publique a par ailleurs assuré que la province de l'Ituri dispose désormais de doses suffisantes pour tester tous les nouveaux cas qui pourraient se présenter.

Selon lui, cette capacité de diagnostic sur place constitue une avancée majeure dans la lutte contre l'épidémie en Ituri.