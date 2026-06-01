Afrique: Salon mondial de l'industrie intelligente 2026 - Promouvoir l'intégration profonde de l'innovation technologique

Le Salon mondial de l'industrie intelligente 2026 s'est tenu, du 28 au 31 mai dernier, au centre national des congrès et des expositions de Tianjin en Chine sur le thème : « l'avenir dynamique du ciel intelligent ».

Un orchestre de trois robots dont un jouant au piano, un à la guitare et un à la batterie. C'est le spectacle invraisemblable auquel, on pouvait assister au centre national des congrès et des expositions de Tianjin à l'occasion du salon mondial de l'industrie intelligente 2026. Organisé depuis 2017, cet évènement de référence en matière d'industrie intelligente réuni pendant quatre jours les leaders mondiaux et les meilleurs universitaires de la technologie intelligente.

Ensemble, ils engagent un dialogue profond sur les nouvelles pistes de développement de l'industrie intelligente. En plus des rencontres d'échanges entre entreprises, d'autres activités sont au menu de ce salon comme la Coupe du monde de robotique Asie-Pacifique-Tournoi international de Tianjin et la Conférence internationale sur les sports intelligents.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette année, pour la première fois, un concours de hackathon de technologie intelligente a été intégré afin d'accélérer la mise en oeuvre des innovations. Le clou de l'évènement a été sans doute les pavillons d'exposition qui ont drainé des milliers de visiteurs. S'étendant sur 130 000 mètres carrés, le centre d'exposition était composé de six pavillons thématiques consacrés notamment à l'intelligence artificielle, aux véhicules connectés intelligents, à la robotique et à d'autres technologies de pointe.

Le maire de Tianjin, Zhang Gong, a exprimé sa volonté de faire de cette exposition un espace de croissance durable et d'innovation. Selon lui, un tel événement permet de présenter de nouvelles technologies et produits dans le domaine de l'intelligence artificielle et des industries intelligentes. « Nous espérons sincèrement qu'avec nos amis de tous les pays et de tous les secteurs, nous créerons ensemble un nouvel avenir pour l'économie intelligente », a-t-il déclaré.

Un pilier stratégique Le vice-ministre des Sciences et des Technologies de la République populaire de Chine, Chen Jiachang, a salué la tenue de cette exposition, soulignant l'importance stratégique de l'intelligence artificielle dans la transformation industrielle mondiale. « L'intelligence artificielle est un pilier stratégique qui mène une nouvelle vague de révolution fondamentale et de transformation industrielle, bouleversant profondément les modes de production et de vie de l'humanité », a-t-il indiqué, insistant sur la nécessité de « bien saisir les caractéristiques du développement de la nouvelle génération d'intelligence artificielle, de renforcer l'intégration profonde entre l'IA et l'industrie, et d'apporter un nouvel élan au développement de haut niveau ». Il a également rappelé les efforts déployés par la Chine, notamment la création de centres d'innovation en robotique intelligente et la mise en oeuvre de politiques visant à accélérer l'intégration de l'IA dans le secteur manufacturier.

« Cette année, l'industrie chinoise a mis en place plusieurs mesures visant à promouvoir la nouvelle industrialisation, en accordant une attention particulière au renforcement de l'industrie intelligente », a-t-il soutenu. Et de poursuivre : « nous avons renforcé l'innovation technologique, lancé la construction de centres d'innovation manufacturière tels que le Centre d'innovation en robotique intelligente de Junan, et favorisé la recherche et le développement de technologies de base telles que la fabrication de puces pour les grands modèles ».

Chen Min'er, secrétaire du comité municipal du Parti communiste chinois (PCC) a pour sa part, appelé à garder à l'esprit les instructions du Président chinois, Xi Jinping, en matière de développement de l'intelligence artificielle en cultivant de nouvelles formes d'économie intelligente pour mieux soutenir un développement économique et social de haute qualité. « Nous espérons sincèrement travailler main dans la main avec les amis de tous les horizons pour partager les nouvelles opportunités de l'ère de l'intelligence et créer un nouvel avenir pour l'économie intelligente », a-t-il indiqué.