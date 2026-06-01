Congo-Kinshasa: Assainissement du marché central - Guy Kabombo satisfait du « professionnalisme » des FARDC

Le vice-Premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, a exprimé, jeudi 28 mai, sa satisfaction quant à l'attitude des FARDC lors de l'opération d'assainissement du marché central de Kinshasa et ses environs.

A l'issue d'une ronde effectuée aux abords de ce lieu de négoce, il a salué ce qu'il qualifie de professionnalisme des unités des FARDC affectées à cette tâche.

Guy Kabombo les a invités à continuer d'observer la discipline et la fermeté d'une armée républicaine et professionnelle dans l'exécution des ordres reçus, tout en gardant une vigilance constante.

Parti de l'avenue ex-Bokassa à Rwakadingi, en passant par ex-Tombalbay, le vice-Premier ministre a évalué les dispositifs sécuritaires déployés pour encadrer les travaux d'assainissement aux abords de ce complexe marchand, conformément aux instructions du Président de la République, Félix Tshisekedi.

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Lors de cette ronde, il était accompagné du chef d'État-major général, le lieutenant-général Jules Banza Mwilambwe, ainsi que du général de brigade chargé des opérations et des renseignements.

Dans un communiqué publié lundi 25 mai, le ministre provincial des Infrastructures, Travaux publics, Affaires foncières, Urbanisme et Habitat, Alain Tshilungu, a précisé que ces opérations visent à restaurer l'ordre, assainir les lieux et sécuriser les abords du marché central, notamment sur les avenues Bokassa et Rwakadingi.