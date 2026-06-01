Congo-Kinshasa: A Kinshasa, le parti ACH mobilise contre le projet de révision constitutionnelle

Le parti Alliance pour le Changement (ACH) s'oppose au projet de révision constitutionnelle.

Le parti de Jean-Marc Kabund-A-Kabund a organisé, samedi 30 mai, une matinée politique à son siège de Limete, à Kinshasa, afin de mobiliser ses militants et sympathisants.

Le secrétaire général adjoint de l'Alliance pour le Changement, Boniface Makobo, a vivement critiqué les récentes décisions du Parlement concernant l'alignement de la loi référendaire, notamment après le retrait des députés de l'opposition de la plénière de l'Assemblée nationale.

Considérant ces événements comme une « déclaration de guerre », il a appelé les militants de son parti ainsi que la population congolaise à se mobiliser et à s'impliquer dans les actions annoncées par l'opposition regroupée au sein de la coalition C64.

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« Au niveau de l'Alliance pour le Changement et de la plateforme Coalition 64, nous avons considéré cet acte comme une déclaration de guerre. Nous nous sommes dit qu'on ne peut pas diriger le pays par défi. C'est pourquoi nous avons appelé nos militants et l'ensemble du peuple congolais à se mobiliser, afin que nous puissions commencer comme nous l'avions annoncé lors de notre sortie officielle au Collège Boboto », a déclaré Boniface Makobo.

Les principales forces politiques de l'opposition avaient lancé, le 19 mai à Kinshasa, la plateforme dénommée Coalition Article 64 (C64), pour la défense de l'ordre constitutionnel en RDC.

A travers cette initiative, l'opposition rejette toute réforme constitutionnelle ainsi que toute perspective d'un troisième mandat du président Félix Tshisekedi.