Congo-Kinshasa: Ebola - Le Gouvernement veut offrir une prise en charge holistique aux patients en Ituri

Le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a annoncé la prise en charge médicale et holistique de tous les patients atteints d'Ebola, actuellement en isolement au centre hospitalier de Nyakunde ainsi qu'aux hôpitaux généraux de référence de Rwampata et de Bunia, en Ituri.

Il a livré cette information samedi 30 mai, à l'issue d'une mission de 72 heures au chef-lieu de l'Ituri, épicentre de l'épidémie.

« Nous vous rassurons que le gouvernement a tout mis en place pour stopper la propagation de ce virus qui a déjà causé des centaines de morts. Cela est possible grâce à l'accompagnement des communautés locales », a assuré Roger Kamba.

Le ministre a indiqué que le renforcement de la prise en charge totale des malades vise à couper la chaîne de contamination dans cette zone de santé.

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Le centre hospitalier de Nyakunde héberge actuellement plus d'une dizaine de patients suspects et confirmés d'Ebola.

Comme dans d'autres centres de traitement et d'isolement, ces malades, faute d'assistance médicale adéquate, partagent les mêmes latrines avec d'autres patients.

Par ailleurs, selon des sources internes à cette structure sanitaire, certains patients manquent de nourriture et sont contraints d'aller s'en procurer dans la communauté, ce qui constitue un risque majeur pour la propagation du virus.