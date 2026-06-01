Ile Maurice: La folie du ballon rond fait chauffer les cartes bancaires

À quelques jours du coup d'envoi du Mondial organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada, les passionnés mauriciens de football se préparent déjà à vivre 39 jours d'émotions. Téléviseurs géants, tablettes, écouteurs... les achats se multiplient malgré un contexte économique tendu.

Le compte à rebours est lancé. À partir du 11 juin prochain, les regards du monde entier seront tournés vers les États-Unis, le Mexique et le Canada, pays hôtes de la Coupe du monde 2026. Une édition historique qui s'annonce grandiose avec 48 sélections nationales engagées et des rencontres réparties sur trois territoires. À Maurice, l'excitation monte déjà chez les amateurs du ballon rond.

Dans plusieurs foyers, l'heure est déjà aux préparatifs. Certains ajustent leur emploi du temps, d'autres prévoient de longues nuits devant les écrans. Mais pour de nombreux supporters, la compétition passe aussi par l'acquisition d'un nouvel équipement audiovisuel. Alain, fervent amateur de football, attendait ce mois-ci avec impatience. Non pas pour faire un achat lié à la fête des Mères, mais pour réaliser un rêve bien précis : acquérir un téléviseur de 100 pouces.

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«C'est un cadeau pour toute la famille», lance-t-il en souriant, conscient que l'argument aide à faire passer la dépense. Car le montant est conséquent : plus de Rs 100 000 déboursées pour cet écran géant. Mais pour lui, cela ne fait aucun doute : «Ça en vaut la peine. Cette année, la Coupe du monde aura une allure différente. Avec une télé de cette taille, on aura presque l'impression d'être sur le terrain.»

Le passionné prévoit déjà de suivre un maximum de rencontres, peu importe l'heure de diffusion. Entre les décalages horaires et le format élargi de la compétition, les nuits promettent d'être courtes pour les supporters mauriciens.

Les magasins profitent de l'engouement

Du côté des enseignes spécialisées, l'engouement se fait progressivement ressentir. Un responsable de la branche de 361 confirme une nette évolution des ventes ces derniers jours. «Au début, les clients venaient surtout se renseigner sur les modèles disponibles et les prix. Beaucoup attendaient le versement des salaires», explique-t-il.

Une fois les paies tombées, la tendance s'est accélérée. Et la période de la fête des Mères joue également un rôle dans cette dynamique commerciale. «Nous avons déjà des promotions pour la fête des Mères. La Coupe du monde vient renforcer cela. Bat 2 dan 1», dit-il avec humour. Les téléviseurs grand format ne sont toutefois pas les seuls produits prisés. Les tablettes numériques connaissent aussi une hausse des ventes. «Les matchs vont parfois être diffusés tard dans la nuit ou très tôt le matin. Certains préfèrent acheter une tablette pour regarder les rencontres sans déranger les autres membres de la famille», souligne-t-il.

Les écouteurs et casques audio figurent également parmi les articles les plus recherchés. «C'est pratiquement la même frénésie tous les quatre ans. Et malgré le contexte économique, on constate que beaucoup de personnes veulent se faire plaisir pour cet événement», ajoute-t-il.

Entre passion et prudence budgétaire

Mais cette vague de consommation suscite aussi des interrogations. Surtout dans un contexte où le gouvernement a déjà annoncé un Budget difficile à venir. Interrogé sur cette tendance, Suttyhudeo Tengur, président de l'Association for the Protection of the Environment and Consumers (APEC), appelle à la prudence. «Avec un budget familial déjà sous pression, une telle dépense doit être mûrement réfléchie. La Coupe du monde et la fête des Mères créent un effet marketing qui pousse à la consommation», estime-t-il.

Selon lui, le contexte économique actuel impose davantage de retenue. «Entre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et l'incertitude économique, il est préférable de privilégier la stabilité financière avant les achats de confort.» Le président de l'APEC se montre particulièrement prudent concernant les achats effectués à crédit.

«Oui, cela peut être risqué actuellement. Acheter une télévision à crédit peut alourdir le budget mensuel des ménages déjà affectés par la hausse du coût de la vie. Avec les taux d'intérêt plus élevés et un endettement des ménages en progression, il faut éviter les achats impulsifs financés par emprunt, sauf si le remboursement reste raisonnable et maîtrisé», prévient-il. Il plaide également pour un renforcement de l'éducation financière et de la sensibilisation à la consommation responsable.

«Les autorités, les médias et les associations de consommateurs devraient davantage sensibiliser la population aux risques du surendettement et aux achats émotionnels. Dans cette période économique difficile, il est plus prudent de privilégier les produits essentiels, l'épargne et une meilleure gestion du budget familial.»

Malgré les appels à la prudence, l'excitation des fans semble difficile à freiner. Dans les quartiers, les discussions tournent déjà autour des équipes favorites, des horaires des matchs et des soirées prévues entre amis ou en famille. Car au-delà des dépenses, la Coupe du monde reste avant tout un rendez-vous planétaire chargé d'émotions, de rivalités sportives et de moments de partage.

Et à Maurice, nombreux sont ceux qui attendent désormais avec impatience le 11 juin prochain, date du match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, pour enfin entrer dans ces 39 jours de passion footballistique.