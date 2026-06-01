Ile Maurice: Kumar Anan vend le rêve canadien et finit par faire escale en cellule

Kumar Anan, 44 ans, habitant de Plaine-Magnien, a comparu vendredi devant le tribunal de Mahébourg. Les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) se sont opposés à sa remise en liberté. Il a été reconduit en cellule en attendant sa prochaine comparution. Il répond d'infractions sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act de 2002 ainsi que la FCC Act de 2023.

Kumar Anan pensait peut-être avoir trouvé la faille. Il s'agissait de candidats à l'émigration, le rêve canadien plein les yeux, prêts à tout pour décrocher un emploi à l'autre bout du monde. Et lui, au centre, se présentant comme celui qui pouvait tout arranger.

Le schéma était bien rodé. Kumar Anan approchait ses cibles - ou les laissait venir à lui - via de faux profils créés sur les réseaux sociaux. Il promettait des emplois, des dossiers, des départs. Il réclamait des frais, des avances, des garanties. L'argent arrivait. Le Canada, jamais.

Au total, le préjudice est estimé à ce stade à environ Rs 3,5 millions. Mais la FCC prévient que ce chiffre pourrait encore augmenter. D'autres victimes pourraient se manifester.

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Une perquisition au domicile du suspect a permis la saisie de documents jugés compromettants ainsi que de plusieurs appareils électroniques, actuellement analysés par les enquêteurs. Les données recueillies pourraient considérablement élargir le périmètre de l'affaire.

Derrière les chiffres, il y a des visages : des familles qui avaient économisé pendant des mois, parfois des années, pour offrir un avenir meilleur à leurs proches. Des projets de vie réduits à néant par quelques promesses en l'air et un virement bancaire sans retour. La FCC lance un appel à toute personne ayant versé de l'argent à Kumar Anan dans le cadre de prétendues procédures d'immigration vers le Canada à se manifester auprès de ses services afin de collaborer à l'enquête.