Ils l'ont refait! Luis Enrique et ses hommes sont à nouveau sur le toit de l'Europe. En effet, le Paris Saint Germain (PSG) a battu Arsenal, le 30 mai 2026, à Budapest (Hongrie), en finale de Ligue des champions (LDC), sur le score de 4 buts à 3, à l'issue de la séance des tirs au but.

A travers cette victoire arrachée au bout du suspense face à une résistante équipe d'Arsenal, le PSG réalise un exploit tout aussi retentissant que rare dans l'histoire de cette prestigieuse compétition. En effet, le club de la capitale française, grâce à son nouveau sacre, entre dans le cercle très fermé des clubs qui ont remporté deux fois consécutives, la Coupe aux grandes oreilles. Seul le Real Madrid a fait mieux en la remportant trois fois de suite (2016, 2017 et 2018).

C'est dire tout le caractère historique de cette victoire qui permet au PSG de briser le record de titres en LDC sur le plan national. En effet, avec ses deux titres, le club de la capitale passe désormais devant son rival historique, l'Olympique de Marseille (OM), qui a remporté, en 1993, son seul trophée de LDC. Ce sont autant d'éléments qui donnent une saveur particulière à ce sacre qui, du reste, vient clore en beauté une saison plus que réussie pour le ballon d'Or Ousmane Dembelé et ses partenaires. La victoire des Parisiens n'a pas été célébrée qu'en France.

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Elle a également été savourée dans bien d'autres contrées du monde, notamment en Afrique où le PSG compte de nombreux supporters. En effet, cette équipe séduisante a conquis le coeur de beaucoup de fans du football, y compris des supporters sur le continent africain où les soirées de Ligue de champions déchaînent les passions et sont suivies de près.

L'Afrique, à certains égards, se reconnaît dans cette victoire du PSG

Un autre détail important: le PSG compte dans ses rangs beaucoup de joueurs africains ou du moins, des joueurs qui ont des liens directs avec l'Afrique. On peut, entre autres, citer le surdoué latéral droit marocain, Achraf Hakimi qui devient, avec 19 trophées, le joueur africain le plus titré en Europe; l'étincelant Ibrahim Mbaye du Sénégal. Sans oublier le ballon d'Or, Ousmane Dembelé, Désiré Doué ou Presnel Kimpembe, qui ont tous des origines africaines. Aussi le club parisien a-t-il une longue et riche histoire avec l'Afrique.

En effet, de véritables artistes africains du ballon rond tels que le Nigérian Jay-Jay Okocha, le seul ballon d'or africain George Weah, l'Algérien Mustapha Dahleb, l'Ivorien Serge Aurier ou encore le Sénégalais Idrissa Gana Gueye, pour ne citer que ceux-là, ont fait les beaux jours du club de la capitale française. C'est dire si l'Afrique, à certains égards, se reconnaît dans cette victoire du PSG, du fait de cette proximité historique avec ce club. Cela dit, ce sacre qui vient s'ajouter à pleins d'autres engrangés en si peu de temps par le PSG, est le résultat de la patience et de la persévérance.

En effet, le club financé par les Qataris, a longtemps été la risée de l'Europe avec plusieurs millions d'euros investis dans des stars, mais avec comme résultats, des humiliations subies sur la scène européenne. Mais ils ont su rectifier le tir en misant sur un collectif qui s'est révélé plus payant que l'accumulation de grandes individualités. C'est un choix qui doit inspirer plus d'un, car il est la preuve qu'un match de football se gagne par la force du collectif.

Et le collectif parisien est aujourd'hui, l'un des plus impressionnants sur la scène européenne. C'est dire le travail remarquable qu'a réalisé le technicien espagnole Luis Enrique à la tête de ce club qu'il a transformé en une véritable machine à gagner. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette équipe est bien partie pour encore terrifier ses adversaires sur la scène européenne.