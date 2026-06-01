Afrique de l'Ouest: Dakar propose le général Birame Diop pour diriger la commission de la CEDEAO (Officiel)

Dakar — Le Sénégal a décidé de proposer le général Birame Diop, le ministre des Forces armées sortant, pour diriger la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a-t-on appris de source officielle, dimanche.

"Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a décidé de proposer au Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prévu en juillet 2026, la candidature du général d'armée aérienne Birame Diop, ministre sortant des Forces armées, à la présidence de la Commission de ladite organisation", a notamment indiqué la diplomatie sénégalaise dans un communiqué rendu public dimanche.

Le ministère de l'Intégration africaine des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur souligne que cette candidature traduit la volonté du Sénégal de mettre à la disposition de la communauté sous-régionale une "personnalité de grande valeur, reconnue pour son leadership, son intégrité, son expérience du commandement et sa profonde connaissance des enjeux de paix, de sécurité, de gouvernance et d'intégration régionale".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ancien chef d"état-major général des armées sénégalaises (CEMGA) possède un parcours remarquable au service du Sénégal, de l'Afrique et de la communauté internationale, signale le gouvernement sénégalais.

Il rappelle que l'expertise internationale de l'ancien chef-d'etat-major particulier du chef de l'Etat qui avait également été aux commandes de l'armée de l'air, a été consacrée par sa nomination comme Conseiller militaire du Secrétaire général des Nations unies auprès du Département des opérations de paix.

Dans l'exercice de ces fonctions, le général Diop a contribué à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques de prévention des conflits, de maintien de la paix et de consolidation de la sécurité internationale, estime le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Le futur président de la Commission de la CEDEAO- le poste revenant de droit au Sénégal- a, pendant plusieurs années, accompagné, à travers le continent, le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique (CESA), comme facilitateur et conférencier, dans la formation de hauts cadres civils et militaires africains sur les problématiques de paix, de développement, de sécurité et de défense, fait valoir la diplomatie sénégalaise.

Elle fait en même temps savoir que le général Diop a mené des recherches sur l'importante question de la réforme du secteur de sécurité en Afrique sub-saharienne au National Endowment for Democracy et au Woodrow Wilson Center à Washington DC.

La 68e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, tenue le 14 décembre 2025 à Abuja, au Nigeria, avait attribué, au Sénégal, le poste de président de la Commission de l'organisation pour la période 2026-2030.