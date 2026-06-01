Sénégal: Kaffrine - Plus de 90 colis de viande offerts à des 'daaras' et structures d'accueil d'enfants

31 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — L'Organisation non gouvernementale, Secours islamique France (SIF), a procédé, samedi soir, à la distribution de 96 colis de viande à des "daaras" (écoles coraniques) et à des structures d'accueil d'enfants, des communes de Gniby, Boulel et Kaffrine, a constaté l'APS.

Cette opération entre dans le cadre du programme Solidarité Tabaski 2026, initié par le Secours islamique France.

Elle vise à apporter un soutien aux populations les plus démunies à l'occasion de cette fête religieuse, a déclaré Gbeha Paterne, chef de mission et administrateur de la base du SIF à Kaffrine

"La Tabaski constitue l'un des événements les plus significatifs du calendrier musulman, mettant au coeur de sa pratique la solidarité, la générosité et l'inclusion", a-t-il dit pour justifier ce don.

Selon lui, ces projets portent notamment sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'accès aux droits humains à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement, ainsi que sur la protection, l'éducation et le bien-être de l'enfant.

Les bénéficiaires ont salué ce geste de solidarité, soulignant son importance dans un contexte marqué par la vulnérabilité de nombreuses familles.

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