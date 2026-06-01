Algérie: La wilaya de Saïda abrite la 4e édition des 'Journées du théâtre de l'enfant' à partir de dimanche

SAIDA — La maison de la culture et des arts de la wilaya de Saïda accueillera, à partir de dimanche, les activités de la 4e édition des "Journées du théâtre de l'enfant", organisées à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, coïncidant avec le 1er juin de chaque année, a-t-on appris auprès de cet établissement culturel.

Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 9 juin prochain, réunira des artistes, des créateurs et des associations culturelles locales et nationales qui proposeront diverses activités destinées aux enfants, notamment des expositions dédiées à la petite enfance, des ateliers de dessin, d'arts plastiques et de travaux manuels, ainsi que des activités et jeux éducatifs visant à développer les capacités créatives des jeunes participants, selon la même source.

Des ateliers de formation dans les domaines du conte, du théâtre, du dessin et du coloriage, encadrés par des artistes et des animateurs spécialisés, seront également programmés.

Le programme de cette manifestation comprend aussi des séances de lecture et d'animation à la bibliothèque pour enfants relevant de la maison de la culture.

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Les enfants auront rendez-vous, en outre, avec plusieurs spectacles artistiques, cinématographiques et de théâtre.

Cette manifestation vise à offrir aux enfants un espace à la fois récréatif et éducatif durant les vacances, à promouvoir la pratique culturelle et artistique chez les jeunes, ainsi qu'à découvrir et encourager les jeunes talents à exprimer leur créativité dans différents domaines culturels et artistiques.