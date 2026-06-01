Algérie: Les pèlerins ont donné une image honorable du pays

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, président du bureau des affaires des pèlerins algériens, Youcef Belmehdi, a déclaré, samedi aux Lieux Saints, que les pèlerins algériens ont été les meilleurs ambassadeurs de leur pays et ont donné une image honorable de l'Algérie durant la saison du Hadj 2026.

Dans une déclaration à la presse, M. Belmehdi a précisé que "les pèlerins algériens ont été les meilleurs ambassadeurs de leur pays, en donnant une image honorable de l'Algérie, à travers leur haute moralité, leur coopération et leur esprit positif".

Il a également salué l'esprit de solidarité qui a prévalu entre les pèlerins, à travers "les valeurs les plus nobles d'entraide et de fraternité", estimant que le pèlerinage "constitue une école de foi dont le pèlerin revient porteur de valeurs et de comportements qui impactent positivement sa famille, sa société et sa patrie".

S'agissant de la situation sanitaire des hadjis, M. Belmehdi a précisé que la situation générale est "rassurante, avec un nombre limité de cas médicaux suivis par les équipes médicales algériennes en coordination avec les hôpitaux saoudiens".

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Il a, à ce propos, souligné que la mission médicale veille au suivi des malades et à leur rapatriement vers le territoire national dès les premiers vols, après obtention de l'autorisation médicale, tout en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter leur retour auprès de leurs proches, notant que les vols de retour depuis Djeddah commenceront dimanche et se poursuivront jusqu'au 21 juin.

Concernant les préparatifs de la prochaine saison du Hadj, le président du bureau des affaires des hadjis algériens, a indiqué qu'ils débuteront tôt selon un calendrier étudié", saluant le soutien accordé par l'Etat, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux hadjis à travers l'allégement des charges financières, l'extension des aéroports de départ, et la mise à disposition des moyens de transport pour les hadjis issus des régions éloignées, outre les services de santé, de restauration, et l'accompagnement administratif.