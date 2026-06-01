Algérie: Instructions pour accélérer la réalisation du projet de modernisation de l'autoroute Douaouda-Bousmail

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a donné, samedi, des instructions visant à accélérer la cadence de réalisation du projet de modernisation et d'augmentation de la capacité de l'autoroute reliant Douaouda à Bousmail (Tipaza) et à parachever les travaux dans les plus brefs délais, indique un communiqué du ministère.

A ce titre, le ministre a effectué une visite inopinée sur ce projet s'étendant sur une distance de 10 km, et ce en marge d'une visite d'inspection aux tunnels de Chiffa et d'El-Hamdania sur l'autoroute Nord-Sud, afin de constater l'état d'avancement des travaux de réparation de la panne technique enregistrée et de superviser la réouverture provisoire des deux tunnels reliant El-Hamdania à Chiffa en direction d'Alger, précise la même source.

Au cours de cette visite, M. Djellaoui s'est enquis de l'état d'avancement des travaux sur ce "tronçon routier névralgique", notamment en raison du trafic intense qu'il connaît durant la saison estivale, où il s'est également informé des mesures prises pour assurer la continuité des travaux tout en limitant leur impact sur la circulation.

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Au terme de cette inspection, le ministre a insisté sur la nécessité d'accélérer la cadence des travaux et de parachever le projet dans les meilleurs délais, afin d'améliorer les conditions de déplacement et de renforcer la fluidité de la circulation au profit des usagers de la route et des estivants, en préparation des célébrations commémorant les Fêtes de l'Indépendance et de la Jeunesse coïncidant avec le 5 juillet prochain.