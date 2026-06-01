Algérie: Signature d'un accord de coopération dans le domaine des hydrocarbures

ALGER — L'Algérie a signé, samedi, un accord de coopération dans le domaine des hydrocarbures avec la République démocratique du Congo (RDC), visant à développer les relations bilatérales dans les différents maillons de la chaîne de valeur de ce secteur, a indiqué un communiqué du ministère des Hydrocarbures.

L'accord a été signé, au siège du ministère, par le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, et son homologue de la République démocratique du Congo, Acacia Bandubola Mbongo, en présence de l'ambassadrice de la RDC auprès de l'Algérie, du Président-directeur général du groupe Sonatrach, Nour Eddine Daoudi, du président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), Samir Bekhti, du président de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), Amine Remini, ainsi que de cadres et de responsables du secteur des hydrocarbures des deux pays.

Cet accord, signé au terme des entretiens bilatéraux entre les deux parties dans le cadre de la visite de travail qu'effectue la ministre congolaise en Algérie, traduit "la volonté commune des deux pays frères de renforcer leurs relations de coopération et d'élargir les perspectives de partenariat dans le secteur des hydrocarbures, au service des intérêts économiques et de développement des deux pays, tout en contribuant à soutenir l'intégration énergétique africaine", précise le communiqué.

L'accord vise à mettre en place un cadre institutionnel permanent pour le développement de la coopération bilatérale dans les différents maillons de la chaîne de valeur de l'industrie des hydrocarbures, à travers l'échange d'expertises, d'expériences et des meilleures pratiques, ainsi que le renforcement de la coopération entre les instances et entreprises nationales opérant dans ce secteur.

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Les domaines de coopération prévus par l'accord comprennent le développement du partenariat dans l'exploration, la production, le développement des gisements pétroliers et gaziers, le raffinage et la pétrochimie, la commercialisation et la distribution des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié (GPL), en sus des services pétroliers et de la logistique en lien avec l'industrie des hydrocarbures.

L'accord attache également une importance particulière au développement des ressources humaines, à travers des programmes de formation et de qualification et l'échange d'experts et de formateurs.

A ce titre, il permet à la partie congolaise de tirer profit de l'expertise algérienne dans les domaines du transfert de technologies et du renforcement des capacités, notamment par le biais des établissements et centres de formation relevant du secteur des hydrocarbures, précise la même source.

Le document prévoit aussi le renforcement de la coopération dans les domaines du développement des infrastructures énergétiques, du transport des hydrocarbures par pipelines, du stockage, de la régulation et du contrôle technique, en sus de la gestion des données géologiques et des bases de données relatives aux hydrocarbures, outre l'échange d'expertises en matière de sécurité industrielle, de santé, d'environnement et de gestion des risques.

Dans le cadre de l'accompagnement des transformations que connaît le secteur énergétique mondial, les deux parties sont convenues de développer leur coopération dans les domaines de la numérisation, de l'innovation, de l'intelligence artificielle, de la recherche et du développement, afin d'améliorer les performances, d'accroître la rentabilité des projets et de renforcer la compétitivité du secteur dans les deux pays.

Les deux parties ont, par ailleurs, réaffirmé leur volonté de renforcer la coordination et l'action commune au sein de l'Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO) et de l'Union africaine (UA), tout en soutenant les initiatives et projets énergétiques continentaux visant à renforcer la sécurité énergétique et à promouvoir le développement durable en Afrique, conclut le communiqué du ministère.