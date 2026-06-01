Algérie: Une manifestation culturelle nationale à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance

ALGER — Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé, samedi dans un communiqué, l'organisation, du 1er au 7 juin, l'événement, "7/7 Ma Culture", une vaste manifestation culturelle nationale à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, célébrée le 1er juin de chaque année.

Cet événement, placé sous le signe de "la Culture, l'Imagination et le Partage", se déploiera à travers l'ensemble du territoire national et proposera, durant sept jours, un riche programme d'activités éducatives, artistiques et récréatives gracieusement ouvertes aux enfants.

Des organismes culturels représentant sept grands axes d'animation en lien notamment avec les musées, bibliothèques, théâtres, salles de cinéma, maisons de la culture et sites patrimoniaux, ouvriront leurs portes aux enfants et à leurs familles, transformant les espaces culturels du pays en des lieux de découverte, de créativité et de partage.

Ce programme prolifique comprend, entre autre manifestations, "Mon Livre", une initiative dédiée à la promotion de la lecture, également entreprise par la Bibliothèque nationale et les bibliothèques publiques, qui accueilleront des ateliers de lecture, d'écriture et de dessin encadrés par des auteurs et animateurs spécialisés.

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A cette occasion et en guise de cadeau d'encouragement, un livre sera offert gratuitement à chaque enfant visitant la Bibliothèque nationale durant cette période de célébration.

Autres temps forts de cette manifestation, "le Conte voyage", un événement organisé en partenariat avec la société d'exploitation des tramways "Setram", consistant en la présence de conteurs qui animeront des séances de narration à bord des tramways décorés pour la circonstance.

Cette expérience culturelle originale mettra à la disposition des enfants, des ouvrages adaptés à leurs âges.

"Mon Patrimoine", un autre volet de ces célébrations, mettra à la disposition des enfants et de leurs accompagnateurs, les trésors patrimoniaux des, musées nationaux, parcs culturels et plusieurs sites archéologiques classés au patrimoine mondial de l'humanité, à travers des visites guidées et des animations historiques prévues au Mausolée royal de Tipasa et celui d'Imedghassen à Batna.

Le cinéma sera également à l'honneur à travers la rubrique, "Mon Spectacle", qui prévoit des projections gratuites dans les salles publiques, notamment dans les régions du grand sud du pays.

Dans le même élan, le Musée du cinéma à Alger accueillera la manifestation, "7 jours de cinéma pour enfants", offrant aux jeunes intéressés l'opportunité de rencontrer de jeunes acteurs et créateurs ayant marqué les productions cinématographiques et télévisuelles algériennes.

N'étant pas en reste, les théâtres et maisons de la culture proposeront des représentations spécialement destinées au jeune public, avec possibilité de visites guidées des coulisses et des ateliers d'initiation à la pratique théâtrale.

Les enfants passionnés d'arts plastiques pourront, quant à eux, prendre part au programme "Ma Créativité", à travers des ateliers de dessin et de création organisés dans les écoles d'art et les musées spécialisés.

En parallèle à toutes ces activités, des concours culturels seront organisés dans toutes les wilayas, mettant en compétition les enfants qui se seront inscrits à chacun des sept programmes proposés, pour voir ensuite, les lauréats de chaque wilaya récompensés de cadeaux et de trophées honorifiques.

A travers cette initiative, le ministère de la Culture et des Arts entend "renforcer l'accès des enfants à la culture, encourager leur créativité et valoriser le patrimoine culturel national dans un cadre festif et pédagogique réunissant les familles à travers tout le pays".