Algérie: Arkab examine avec son homologue congolaise les moyens de renforcer la coopération bilatérale

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a reçu, samedi à Alger, la ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures de la République démocratique du Congo (RDC), Acacia Bandubola Mbongo, avec laquelle il a examiné l'état de la coopération bilatérale dans le domaine des hydrocarbures et les moyens de la renforcer, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, les deux ministres ont examiné l'état des relations de coopération bilatérale dans le domaine des hydrocarbures et les moyens d'élargir leurs perspectives au service des intérêts communs des deux pays, notamment dans les différents maillons de la chaîne de valeur de l'industrie des hydrocarbures, précise le communiqué.

Ils ont souligné la solidité des relations fraternelles et historiques unissant les deux pays, ainsi que la volonté commune de promouvoir la coopération bilatérale au niveau d'un partenariat stratégique, à travers "le développement de projets de coopération concrets dans les domaines de l'exploration, de la production, du raffinage, de la pétrochimie, du développement de l'industrie gazière, du transport et de la distribution des hydrocarbures, ainsi que des services pétroliers et de l'ingénierie", ajoute la même source.

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La rencontre s'est déroulée en présence du PDG du groupe Sonatrach, Nour Eddine Daoudi, du président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), Samir Bekhti, du président de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), Amine Remini, de cadres et responsables du secteur des hydrocarbures des deux pays, et de l'ambassadrice de la République démocratique du Congo auprès de l'Algérie.

La rencontre entre les deux délégations a également été l'occasion de passer en revue le développement de la coopération entre les entreprises énergétiques algériennes et congolaises et d'examiner les moyens de mise en oeuvre des programmes de partenariat et de coopération convenus, notamment dans les domaines du transfert d'expertise et de savoir-faire technique, du développement des ressources humaines et de la formation spécialisée à travers les établissements et instituts relevant du secteur des hydrocarbures en Algérie, en tête desquels l'Institut algérien du pétrole (IAP).

Dans ce cadre, M. Arkab a mis en avant l'expertise accumulée par l'Algérie, par le biais du groupe Sonatrach et les différentes entreprises nationales relevant du secteur, dans les domaines de la recherche, de l'exploration, du développement des gisements ainsi que de la production, du transport et de la transformation des hydrocarbures, réaffirmant la pleine disponibilité de l'Algérie à accompagner la RDC dans ses efforts visant à développer et à moderniser son secteur des hydrocarbures.

Les entretiens ont également porté sur les opportunités de coopération dans les domaines du développement des infrastructures énergétiques, du transport des hydrocarbures par pipelines, de la réalisation et de la réhabilitation des raffineries et des infrastructures pétrolières et gazières, en sus de l'échange d'expertises en matière de sécurité industrielle, d'hygiène, de santé et d'environnement (HSE), de numérisation et d'innovation.

Les deux parties ont, en outre, réaffirmé l'importance d'investir dans l'élément humain, en tant que pilier pour réaliser le développement durable, à travers l'intensification des programmes de formation, l'échange d'expertises et le renforcement de la coopération entre les entreprises nationales des deux pays.

Les deux parties se sont, par ailleurs, félicitées du niveau de coordination et de coopération entre les deux pays, dans le cadre de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, tout en soulignant l'importance de poursuivre les efforts communs, en vue de renforcer la coopération africaine et de soutenir les projets et les initiatives visant à réaliser la sécurité énergétique et le développement durable dans le continent.

Au terme de la rencontre, les deux parties sont convenues de poursuivre les concertations et d'intensifier les contacts entre les instances et les établissements spécialisés dans les deux pays, en vue de transformer les opportunités de coopération en projets et partenariats concrets mutuellement bénéfiques.

Pour rappel, la ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures de la RDC effectue une visite de travail en Algérie, à la tête d'une importante délégation comprenant des responsables et des cadres du ministère congolais des Hydrocarbures et de la Société nationale des hydrocarbures SONAHYDROC, et ce, du 29 mai au 3 juin prochain.