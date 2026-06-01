Afrique: Le jeune Algérien Rayane Saïdani en lice en Côte d'Ivoire

30 Mai 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le jeune cycliste algérien Rayane Saïdani participe, accompagné de son entraîneur Khaled Goubache, au Championnat d'Afrique de VTT (catégorie juniors), qui se déroule en Côte d'Ivoire du 29 au 31 mai, a indiqué samedi la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).

Saïdani représente les couleurs nationales dans cette compétition continentale qui réunit l'élite des jeunes vététistes africains.

Il ambitionne d'y réaliser des résultats honorables tout en accumulant davantage d'expérience et de compétition au niveau international.

Cette participation s'inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir la pratique du VTT en Algérie et à offrir aux jeunes talents l'opportunité de se mesurer aux meilleurs athlètes du continent, contribuant ainsi au développement de leurs capacités et au renforcement de la présence algérienne dans cette discipline.

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L'entraîneur Khaled Goubache accompagne le coureur algérien tout au long de ce championnat afin d'assurer l'encadrement technique et le suivi des différentes étapes de la compétition.

La délégation algérienne espère réaliser une participation positive, reflétant les progrès enregistrés ces dernières années par le VTT algérien.

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