Algérie: Réouverture provisoire des tunnels reliant El Hamdania à Chiffa en direction d'Alger

30 Mai 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Les tunnels reliant El Hamdania (Médéa) à Chiffa (Blida) sur l'autoroute Nord-Sud en direction d'Alger ont été provisoirement rouverts à la circulation, samedi, après la réparation de la panne technique enregistrée, indique un communiqué du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base.

La réouverture des deux tunnels a été supervisée par le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, et les walis de Blida et de Médéa, après s'être assurés que toutes les conditions de sécurité routière étaient garanties au profit des usagers de cet axe névralgique, précise le communiqué, faisant état de la mise en place d'un système de suivi et de contrôle continus au niveau de ces deux ouvrages.

Concernant les travaux toujours en cours au niveau des tunnels reliant Chiffa à El Hamdania en direction de Djelfa, le ministre a donné des instructions à l'effet de prendre des mesures d'urgence, à travers la mobilisation de tous les moyens disponibles, notamment les équipements et les ressources techniques, ainsi que le renforcement des équipes afin d'achever les travaux et de permettre la réouverture des deux tunnels dans les meilleurs délais.

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Le ministre a également souligné "la nécessité d'accorder la plus grande importance à la coordination entre les différents intervenants, notamment les services centraux du ministère, les autorités locales et les parties concernées, afin d'assurer le bon déroulement des travaux restants à un rythme accéléré permettant de les achever rapidement, tout en veillant en permanence à garantir la sécurité des usagers de l'autoroute Nord-Sud".

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