Congo-Kinshasa: Ebola en Ituri - Les députés provinciaux s'engagent dans la riposte

Les députés provinciaux de l'Ituri s'engagent à accompagner les autorités sanitaires dans la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Ils l'ont affirmé samedi 30 mai, à l'issue d'une rencontre avec le ministre de la Santé publique et son homologue de la Communication et des Médias. Ces élus ont promis de sensibiliser la population locale afin d'obtenir une adhésion collective pour stopper la propagation de cette maladie.

Un appel à l'implication des élus

Le Gouvernement s'active à obtenir l'adhésion de tous dans la riposte contre l'épidémie d'Ebola, qui sévit dans sept zones de santé en Ituri. Samedi, à Bunia, les députés provinciaux ont été sensibilisés au rôle qu'ils peuvent jouer dans la lutte contre cette maladie hémorragique.

Pour le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, l'implication accrue des élus provinciaux dans les activités de sensibilisation communautaire est nécessaire afin de renforcer l'adhésion des populations aux mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie.

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Selon lui, l'efficacité de la riposte dépend également de la capacité des communautés à respecter les consignes de prévention, notamment en signalant les cas suspects, en collaboration avec les équipes de riposte.

Un engagement salué

Satisfaits de ces échanges, les députés ont salué la démarche du Gouvernement qui, selon eux, redonne de l'espoir aux malades. Ils promettent d'apporter leur appui aux autorités sanitaires dans la sensibilisation des communautés au respect des mesures barrières, considérées comme le seul moyen efficace de vaincre cette maladie.

Ces élus lancent également un appel à la population de l'Ituri à ne pas céder à la panique ni aux rumeurs, tout en observant strictement les recommandations formulées par les services de santé.