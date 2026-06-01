Togo: Dernière journée de L1

La 26e et dernière journée du championnat national de première division s'est achevée dimanche.
Déjà couronnée championne, l'ASCK a partagé les points avec l'Entente II (0-0), concluant en douceur un exercice 2025-2026 maîtrisé de bout en bout.
L'ASKO a pour sa part terminé en fanfare, écrasant l'AC Barracuda 3-0 au stade municipal de Kara. Les Kondonas terminent vice-champions et se positionnent pour représenter le Togo dans les coupes africaines la saison prochaine.
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L'Étoile filante s'est également bien comportée, s'imposant largement face à Espoir FC (3-1) à Tsevié, tandis que Dyto a conclu sa campagne sur une victoire étriquée (1-0) contre Gbohloesu, finissant à un rang honorable.
Résultats
Asko 3-0 Barracuda
Asck 0-0 Entente II
Unisport 1-2 Gomido
As Tambo 0-0 Semassi
Espoir 1-3 Étoile filante
Dyto 1-0 Gbohloesu
As OTR 1-0 As Binah
Classement
1-Asck 60 pts (+28)
2-Asko 56 pts (+18)
3-Etoile filante 40 pts (+5)
4-Unisport 36 pts (-2)
5-Dyto 33 pts (-4)
6-Entente II 33 pts (+1)
7-Barracuda 32 pts (-3)
8-As Tambo 31 pts (-2)
9-Gbohloe Su 31 pts (-2)
10-Semassi 31 pts (-5)
11-Gomido 30 pts (-9)
12-As Binah 29 pts (-5)
13-As OTR 29 pts (-7)
14-Espoir 25 pts (-13)