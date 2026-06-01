Egypte: Dialogue Togo-Egypte à Séoul

Le ministre des Affaires étrangères Robert Dussey s'est entretenu lundi avec son homologue égyptien, Badr Abdelatty, en marge de la réunion ministérielle Corée-Afrique, afin de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

Le ministre égyptien a salué la dynamique croissante des relations egypto-togolaises et exprimé la volonté du Caire d'encourager ses entreprises à participer aux projets de développement au Togo, notamment dans les infrastructures, l'électricité, l'agriculture, l'industrie pharmaceutique et les infrastructures portuaires.

Les deux ministres ont également évoqué la coopération dans le transfert de technologies et le développement des capacités numériques, ainsi que la situation dans les régions des Grands Lacs et du Sahel.

M. Abdelatty a salué le rôle de médiation du Togo dans ces zones de tension, réaffirmant le soutien de l'Égypte aux efforts de paix et de stabilité sur le continent.

La réunion ministérielle Corée-Afrique, la première rencontre organisée à l'initiative du gouvernement sud-coréen réunissant les 54 pays du continent et quatre organisations régionales, se tient les 1er et 2 juin à Séoul.